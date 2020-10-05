Başkan Soyer'den İzmir Valiliği ve STK'lere 'kademeli mesai' çağrısı

05 Ekim 2020 Pazartesi, 13:14

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğini hızlandırma adına sorunlu yerlerde attılan adımların olumlu sonuçlar vermeye başladığını açıkladı. Ana arterlerdeki ücretsiz çekici hizmeti ve İzmir Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle Altınyol’da sabah 07.30-09.30, akşam 17.00-19.30 saatleri arasında başlatılan ilave şerit uygulaması sayesinde trafikte gözle görülür rahatlama sağlandığı bildirildi. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada İzmir Valiliği’nin Konak’taki kamu kurumlarında devreye aldığı kademeli mesai uygulamasının da trafiğin rahatmasında önemli katkısının olduğu kaydedildi.

İzmir Ulaşım Merkezi (İZUM) verilerine göre, ilave şeridin açılmasıyla birlikte Anadolu Caddesi ve Altınyol’dan geçen araç sayısı bir haftada yüzde 14 artış gösterdi. Güzergâhı kullanan araçların yüzde 18’i sabah; yüzde 13’ü ise akşam saatlerinde ilave şeridi tercih etti. Ortalama seyir hızlarında da artış gözlendi. Sabah trafiğinde ortalama saatte 29 km olan seyir hızı, uygulama sonrası 39 km’ye çıktı. Akşam trafiğinde ise ortalama seyir hızı 24 km’den 27 km’ye yükseldi. Öte yandan kent genelinde ortalama yüzde 34 olan trafik yoğunluğu, alınan diğer tedbirlerle birlikte yüzde 32’ye geriledi. Kent trafiğini 7/24 kesintisiz izleyen ve yönlendiren İZUM yetkilileri, sürücülerin, ilave şerit uygulamasını yeni yeni fark ettiğini, kullanımının her geçen gün arttığını kaydetti.

KONAK TRAFİĞİNE NEŞTER

Öte yandan UKOME’nin aldığı karar uyarınca İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle Konak-Alsancak güzergâhındaki trafiğe de neşter vuruluyor. 6 Ekim Salı gününden itibaren Cumhuriyet Bulvarı’nın Fevzi Paşa Bulvarı ile Gazi Bulvarı arasında kısmı (iki şerit) sabah 07.30-09.30 saatleri arasında Cumhuriyet Meydanı yönüne doğru açılacak. Böylece Konak yönünden gelen araçlar, direkt olarak Alsancak istikametine geçiş yapabilecek.

“HERKES AYNI ANDA ÇIKMAMALI”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, pandemi süreciyle birlikte özel araç kullanımının arttığını ve trafiğe her gün ortalama 125 bin fazla taşıt çıktığını belirtti; çözüm için pek çok noktada küçük dokunuşlar yaptıklarını söyledi. En etkili çözümün, dolaşıma çıkan araç ve insan sayısını farklı saat dilimlerine yaymak olduğunu vurgulayan Başkan Soyer, “Bunun yolu da kademeli mesai uygulamasını hem kamuda hem de özel sektörde yaygınlaştırmaktır” dedi; şöyle devam etti:

“STK’LARDAN ADIM BEKLİYORUZ”

“Belediye olarak biz kademeli mesaiye geçiş yaptık. İzmir Valiliği de ilk etapta Konak’taki kamu kurumlarında uygulamayı başlattı. Bunun, kent merkezindeki tüm ilçeleri kapsamasını temenni ediyoruz. Uygulama mutlaka özel sektörde de yaygınlaşmalı. Şehrimizin tüm sivil toplum kuruluşlarından hassasiyet bekliyoruz. Bu adımların atılması trafiği ‘sorun’ olmaktan çıkaracağı gibi maddi manevi pek çok artı da sağlayacaktır. Örneğin toplu ulaşımı kullanım oranı artacaktır. Trafikte bekleme süreleri düşecektir. Gürültü ve hava kirliği minimize olacaktır. Yoğunluktan kaynaklanan akaryakıt israfının azalması ise hem ceplerimize hem de milli servetimize katkı sağlayacaktır.”