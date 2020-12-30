Başkan Zeydan Karalar’dan 199 köye ücretsiz internet
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yüreğir ilçesi Yeniköy sakinlerine koronavirüs sürecinde uzaktan eğitime destek olmak amacıyla internet paketi ulaştırdı. Toplamda 199 köy, 4452 hane, 8253 öğrenciye verilecek ücretsiz internet paketinin yanında ihtiyacı olduğu tespit edilen öğrencilere tablet de dağıtıldı.
Adana Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 nedeniyle okulların kapanması ve eğitimin evden internet üzerinden EBA sistemiyle yapılıyor olması nedeniyle, internete ulaşamayan öğrenciler için ücretsiz internet hizmeti başlattı. Ayrıca ihtiyacı olduğu tespit edilen çocuklara tablet dağıtımı da gerçekleştirdi. Toplamda 199 köy, 4452 hane ve 8253 öğrenciyi kapsayan dev hizmetin başlangıcı Yüreğir ilçesine bağlı Yeniköy’de gerçekleştirildi. 5-17 yaş arası öğrenciler için verilen ücretsiz ve her hane için 50 GB internet hizmeti nedeniyle Yeniköy’de halkla buluşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Kırsaldaki 199 köyün 8 bin öğrencisi internet için bize başvurdu. Zaten verdiğimiz internet köyün önemli bir bölümünün internet bağlantısını sağlıyor. İhtiyacı olan öğrencilerimize tablet de dağıtıyoruz. İnterneti, tableti olmayan çocuklarımız EBA üzerinden derslerini takip edemiyordu. Biz bu mağduriyeti gidermiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 8 bini aşkın talebin tamamını karşılayacağız. Sezon sonuna kadar yetecek şekilde internet paketi veriyoruz” dedi.
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