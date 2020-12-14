Başkandan futbolculara ağır eleştiri: Rezil ettiniz
Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım sosyal medya hesabından futbolcular için sert eleştirilerde bulunarak, "Yüreksiz ve 5 paralık futbol oynayarak tüm Samsun’u Türkiye’ye rezil ettiniz. Maç sonrası sinirimden Mustafa için hüngür hüngür ağladım. Beni kimsenin ağlatmaya hakkı yoktu o gece" dedi.
TFF 1. Lig’in 14. haftasında Yılport Samsunspor, Bursaspor’a sahasında 3-0 mağlup oldu. Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım sosyal medya hesabından futbolcular için sert eleştirilerde bulunarak, "Yüreksiz ve 5 paralık futbol oynayarak tüm Samsun’u Türkiye’ye rezil ettiniz. Maç sonrası sinirimden Mustafa için hüngür hüngür ağladım. Beni kimsenin ağlatmaya hakkı yoktu o gece" dedi.
TFF 1. Lig’in 14. haftasında Bursaspor sahasında Yılport Samsunspor’u ağırladı. Karşılaşma Bursaspor’un 3-0’lık üstünlüğü ile tamamlanmasının ardından Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından futbolculara sert eleştirilerde bulundu.
Yıldırım yaptığı açıklamalarda, "Futbolda mağlubiyetler olur, bunlar doğaldır ve olacaktır. Ama mücadele etmeden, savaşmadan, ruh ve karakteri ortaya koymadan alınan mağlubiyetleri ne ben ne de camia kabul edilebilir. Zaferler savaşılmadan kazanılmaz ama hala Samsunsporlu oyuncular bunu bugüne kadar öğrenmemişler! Bu güne kadar iyi niyetimizi hiç esirgemedik ama artık gelinen noktada duruma daha farklı bir el koyma durumu hasıl olmuştur. Balıkesir maçının ardından hafta içi Yüksel Başkan olarak düğmeye basacağım. Günah benden gitti. Dinsizin hakkından imansız gelir diye bir söz var. Bu nedenle tüm takıma başta ciddi miktarda bir para cezası kesilmesi olmak üzere ve kadro dışı bırakmalar dahil tüm tedbirler masaya yatırılacak ve de Süper Lig’e çıkmak için gerekli ne önlemler varsa hepsi alınacaktır. Bu takımı Süper Lig'e çıkarmak ve şampiyonluk kupasını rahmetli kardeşim Mustafa Kemal Erkanat’ın kabrine götürmek benim namus borcumdur. Duygusallık maalesef öldürüldü. Bu minvalde hocamızla ve genel menajerimizle gerekli istişareler ve devre arası gerekli nokta takviyeler konusunda yeni kadrolaşma çalışmaları acilen başlayacaktır. Kimsenin göz yaşına bakılmayacak. Yüksel Başkan hep verdiği sözleri sonuna kadar tutan bir iş insanı olarak bilinir. Buradan sıfır tolerans vereceğim. Büyük Samsunspor camiasına verilmiş sözler asla unutulmaz. Bende laf ağızdan çıkar. Bana ve hocama güvenin ve gerekli desteği verin. Zaman birlikte tek vücut olmak ve kenetlenmek dönemidir. Bunun başka yolu yok. Başka Samsunspor ve Samsun yok. Güzel günler göreceğiz ve 25 Nisan’da Cumhuriyet Meydanı’nda lig şampiyonluğu için görüşmek dileğiyle" ifadelerini kullandı.
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