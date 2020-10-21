Başkandan Terim'e "Gençlik" mesajı

21 Ekim 2020 Çarşamba, 12:43

İşte içerisinde bolca gönderme bulunan o açıklamalar:

"Alanyaspor’a kaybettik. Herkesin bir yorumu var. Bence bu pandemi araları, milli maç araları hiç yaramıyor bize. Galatasaray dinleniyor sadece. Sonuçlar ortada. Oysa kıran kırana maçlarla alışılmışın dışına taşan bir rekabet ortamı oluşmasını, o ortamda Galatasaray’ın da yer almasını isterim ben. Çıta yükselsin, adrenalin artsın. Ama onca çabaya, verilen emeğe rağmen karşılığını alamıyorsunuz" .

"Keşke Kerem Aktürkoğlu, Oğulcan Çağlayan ya da Ali Yavuz Kol gibi gençlerimizle mücadele edip de Alanyaspor'a yenilseydik. Olayın bu yanına çok üzülüyorum..."

"İki yılda 38 futbolcu aldım, 52 futbolcuyu gönderdim. 7 deve dişi transferimiz var. Transfer harcamalarında 19 milyon euro kâra geçtik. Futbol, basketbol, voleybol bütün takımlarımızla 28 kupa aldık. İki Süper Lig şampiyonluğumuz var. Dursun Özbek’in alacağını tahsil etme hamlesiyle Galatasaray 157 milyon euro zarara girdi. İnsanlar bunu dikkate almalı."

"Falcao gelince, goller atacak, forması 500 bin satacak, dediler. Sattığımız forma sayısı 30 bin!

"Bazıları Fatih Hoca’nın çağırdığım halde yönetime gelmediğini ileri sürüyor. Ayıp ediyorlar. Fatih Hoca ile her zaman görüşüyoruz. Her çağrıma iki dakikada koşarak gelir. Bu anlamda hiçbir sorunumuz yok. Kimse geçmiş yıllarda dikkate alınmayan çağrılarla beni ve arkadaşlarımı karıştırmasın"