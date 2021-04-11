Başkent derbisi Ankaragücü'nün!

11 Nisan 2021 Pazar, 17:12

Süper Lig'in 34. haftasında başkent derbisinde MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasında oynanan maçı Ankaragücü kazandı.

9. dakikada Sandro Lima'nın pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Ayite'nin vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

20. dakikada MKE Ankaragücü'nde Pinto'nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmaya da çarpan top altı pasta Badji'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak hakem Serkan Tokat, VAR'dan gelen uyarı sonucunda Badji'nin topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle golü vermedi.

35. dakikada Gençlerbirliği'nde Candeias'ın pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Sandro Lima'nın şutunda, kaleci Korcan Çelikay'ın elinden seken topu, savunmada Kulusic, tehlikeli noktadan uzaklaştırdı.

Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. 55. dakikada Alper’in çevirdiği pasta top ceza sahasında Emre Güral’da kaldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Emre’nin şutunda savunma son anda ayak koydu. 66. dakikada Emre Güral’ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

70. dakikada Alper Potuk’un savunmanın arkasına attığı pasla buluşan Çekiçi’nin yerden şutu kaleci Nordfeldt’ten sekti ve savunmaya çarpan top gol oldu. 2-0

76. dakikada sol kanatta Lima’nın pasıyla ceza sahasına giren Stancu, yerden köşeye düzgün bir vuruşla kaleci Korcan’ın solundan topu ağlara gönderdi ve farkı 1’e indirdi. 2-1

83. dakikada Candeias’ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Sefa’nın vuruşunu kaleci Korcan kurtardı.

85. dakikada Paintsil’in verdiği pasa bekletmeden vuran Emre Güral’ın şutu üst direkten oyun alanına döndü.



Stat: Eryaman

Hakemler: Serkan Tokat x, Alpaslan Dedeş x, Bahtiyar Birinci x

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay xx, Kitsiou xx, Kulusic xx, Sarlija xx, Pinto xx, İbrahim Akdağ xx, Çekiçi x (Voca dk. 87 ?), Paintsil xx, Alper Potuk xx (Erdi Dikmen dk. 90+6 ?), Börven x (Emre Güral dk. 49 xxx) xx, Badji x (Geraldo dk. 46 xx)

Yedekler: Furkan Bekleviç, Michal Pazdan, , Orkan Çınar, Ali Kaan Güneren, Lukasik, , Atila Turan

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Gençlerbirliği: Nordfeldt xx, Johansson xx, Arda Kızıldağ xx, Diego xx, Polomat xx, Soner Dikmen x (Sio dk. 84 ?), Piris da Motta xx, Sefa Yılmaz xx, Candeias xx, Ayite x (Stancu dk. 67 x), Lima xx

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Furman, Metehan Mert, İlker Karakaş, Ömürcan Artan, Mustafa Hüseyin Seyhan, Murat Yıldırım

Teknik Direktör: Özcan Bizati

Gol: Emre Güral (dk. 66), Arda Kızıldağ (dk. 70 k.k.) (MKE Ankaragücü), Stancu (dk. 76) (Gençlerbirliği)

Sarı Kart: Çekiçi, Sarlija, Geraldo, Paintsil (MKE Ankaragücü), Piris da Motta, Sefa Yılmaz, Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği)