Başkentgaz koronavirüs dinlemedi: 9 haftadır kapalı olan işletmelerin doğalgazını kesti

23 Mayıs 2020 Cumartesi, 18:53

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 haftadır kapalı olan yiyecek- içecek sektörü işletmecilerinin birçoğu, bu süreçte Başkentgaz’ın borç baskısıyla karşı karşıya kaldı. Çok sayıda işletmecinin doğalgazı, 16 Mart’tan önceki dönemde borçları olduğu için kesildi ve borçlar ödenene kadar faiz işletmesi yapılacağı belirtildi.

ATO İkinci Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Yiyecek-İçecek sektörü 9 hafta, 70 gündür kapalı. Kamunun ‘mücbir sebep’ kapsamında bu işletmeleri desteklediği bir ortamda zaten ‘kapalı’ olan işyerlerinin doğalgazını kesmek nedir? Başkentgaz’ın bu yaklaşımı, tüm sektörlerin birlik olması gerektiği bir dönemde işletmecileri üzmüştür. Uygulamada değişikliğe gidilmelidir” dedi.

‘BUGÜN KAZANIP, YARIN HARCIYORUZ’

Ayrıca, Başkentgaz tarafından doğalgazı kesilen işletme sahibi ve ATO Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi Meclis Üyesi Ayşe Nilay Çelik, bu süreçte sektörün yaşadığı sıkıntıları Cumhuriyet’e şu sözlerle anlattı:

“Kendi işletmelerimde hem Başkengaz’la hem de EnerjiSa ile sıkıntı yaşadım. Bu borçlar, dükkânlarımızı kapatmadan önceki borçlarımız olduğu için ödenmesi için baskı yapıyorlar. Ama biz bugün kazanıp, yarın harcayan bir sektörüz. Bugün yaptığımız işe göre, ertesi gün ödemelerimizi yapıyoruz. Mart ayının 16’sında bir anda kapatılmamız, ister istemez bizi hazırlıksız bıraktı. Bir de böyle bir dönemde, doğalgaz arzımız da kapatıldı. Sektördeki birçok işletmeci de aynı durumla karşı karşıya kaldı. Enerjisa ve Başkentgaz’dan sürekli fatura ödemeleri için arandık. Dükkanlarımız kapalı olsa da, gaz ve elektriğimizin kesilip üzerine bir de faiz işletmesi yapılması bizi çok mağdur etti. Kamunun diğer taraflarından bir sürü destek gelirken, her iki enerji firmasının bu şekilde yaklaşımı bizi hayal kırıklığına uğrattı.”

‘İFLASLAR ŞİMDİDEN BAŞLADI’

Ankara’da bu süreçte çalışan fırın ve pastane-kafe hariç 12 bin işletme olduğuna dikkat çeken Çelik, “Her sektörle ilgili bir açıklama yapılıyor. Bizimle ilgili tek yapılan açıklama ‘ilk kapatıldığımız için en son açılacağımız’ olması. Nasıl bir şartname ile açılacağımız bilmiyoruz. Bizi neler bekliyor bilmiyoruz. Önceden bilgilendirme yapılmasını istiyoruz. Buna göre hazırlıklarımızı yapacağız. Bizler, işimiz olduğu sürece ayakta durabilen işletmecileriz. Şimdiden dükkanlarını açamayacak hale gelen ve kapatmaya başlayan işletmeler var. Bu süreç, iflasları da beraberinde getirecek” dedi

‘KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YIL SONUNA KADAR DEVAM ETSİN’

Yeni normal sürecinde yüzde 50 kapasite ile çalışma sistemine geçileceğinin, konuşulanlar arasında olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

“Masa aralıklarına 1,5 metre koyduğunuz zaman birçok işletmede fiziki şartlardan dolayı yüzde 50’den fazla kayıp olacak. Yüzde 50’den fazla kayıp da ne yazık ki işsizliği beraberinde getirecek. İşsizliğin de yaşanmaması için kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar devam etmesini istiyoruz. Ödenek yıl sonuna kadar devam ederse birçoğumuz kesinlikle işten çıkarma yapmamayı taahhüt ediyoruz. Birçoğumuz sokak esnafı olarak mal sahiplerimizle anlaşmaya varamadık. Bizlerden aldığı kirayla geçinenler de var. Yeniden açıldığımızda, kira ödemelerimiz aynı devam edecek, elektrik-su-doğalgaz giderlerimizde bir değişiklik olmayacak ama iş yarıya düşmüş olacak, gelirimiz azalacak. Giderlerimizin üzerine hijyen standartlarımız da eklenecek. Kısa dönem çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar devlet tarafından devam ettirilmesini ve kira stopajlarının yıl sonuna kadar alınmamasını talep ediyoruz.”