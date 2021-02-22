Başkentte IŞİD operasyonu
Ankara'da polisin terör örgütü IŞİD’e yönelik düzenlediği operasyonda yabancı uyruklu 14 kişi gözaltına alındı.
Ankara'da polisin terör örgütü IŞİD’e yönelik düzenlediği operasyonda yabancı uyruklu 14 kişi gözaltına alındı.
Ankara İstihbrat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, IŞİD ile Irak ve Suriye'deki çatışma bölgeleriyle irtibatları olduğuna yönelik istihbari bilgiler bulunan 21 kişinin Ankara'da olduğu tespit edildi. Bunun üzerine 21 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda yabancı uyruklu 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
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