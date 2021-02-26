Başkentte IŞİD operasyonu: 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Ankara'da çatışma bölgeleriyle irtibatı bulunan terör örgütü IŞİD üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca çatışma bölgeleriyle irtibatı bulunan terör örgütü IŞİD mensubu 7 yabancı uyruklu hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, çatışma bölgeleriyle irtibatı bulunan terör örgütü IŞİD mensubu 7 Irak ve Suriye uyruklunun gözaltına alınmasına karar verildiği bildirildi.
Açıklamada, şüphelilerin yakalanması ile arama ve el koyma işlemlerine, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği belirtildi.
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