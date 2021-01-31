Başkentte şehir merkezindeki 6 hastanenin kapatılması gündemde: Ankara’ya katkısı yok

31 Ocak 2021 Pazar, 03:00

Kapatılacağı konuşulan hastaneler arasında, Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Etlik Zübeyde Hanım Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin olduğu belirtilirken, söz konusu hastanelerin kapatılması sonucu şehir hastaneleri için kentteki 12 hastane de faaliyetlerine son vermiş olacak.

Ankara’da 121 sivil toplum kuruluşundan oluşan ve Türkiye genelinde şehir hastaneleri uğruna kapatılan devlet hastanelerinin yeniden açılması için çalışan Hastanemi Açın Platformu’nun sözcüsü Dr. Beyazıt İlhan, “Şehir hastanelerinin finansman şekline karşıyız ama hiç olmazsa onlar açılıyor diye şehir merkezindeki hastaneler kapatılmasın” dedi. Eskişehir’deki devlet hastanesinin yıkıldığını da anımsatan İlhan, “Belli ki eski hastanelerin alanlarını ticari alana çevirmek için bir çaba var. Bizim de mücadelemiz olmasaydı muhtemelen Ankara’da Zekai Tahir Burak Hastanesi’nin bulunduğu yerler ticari alanlara dönüşmüş olacaktı” ifadelerini kullandı.

‘YOLLAR AYRI PARA’

Türkiye’de yeni hastanelerin bir ihtiyaç olduğunu ve eski hastanelerin de yenilenmesi gerektiğini söyleyen İlhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şehir hastanelerinin yapımındaki plansızlık nedeniyle hastanelere ulaşımın sağlanması için yollar da yapılması gerekti. Ankara’da şehir hastanesinin yolları için 800 milyon lira harcandı. Bursa’da şehir hastanesi için raylı sistem ihalesi yapıldı ve yaklaşık 1 milyar 200 milyon lira para harcanacak. Hastanenin maliyetinin ötesinde yine paralar harcanıyor. Öte yandan, kapatılan Numune Hastanesi örneğinde gördük. ‘Bir kısmını yoğun bakım için açalım’ denildi, 750 bin lira harcandı. Her yönden yurttaşların zarar gördüğü bir durumla karşı karşıyayız.”

KARAKOÇ: EN FAZLA 50 YATAK ARTACAK

Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç şehir hastanelerinin yatak kapasitesi bakımından Ankara’ya çok fazla bir katkısı olmayacağına dikkat çekerek, “Bu hastaneler kapatılırsa, Ankara’da yeni şehir hastanesinin açılmasıyla yatak kapasitesi sadece 10 ila 50 yatak arasında artacak. Ama 25 yıl boyunca kira garantisi, 10 yıl boyunca işletme garantisi verilecek. Özellikle kira garantileri de dolar endeksli” dedi. Şehir hastanelerine konum bakımından ulaşımın da zor olduğunu vurgulayan Karakoç, “Kapatılacağı söylenen hastaneler ulaşması kolay yerlerde. Ayrıca devasa olmadığı için hastane içi ulaşımı da kolay. Bu, hastalar için de sağlık çalışanları için de önemli. Ayrıca şehir hastanelerinin çoğunda sağlık çalışanlarının çalıştığı yerlerde camlar açılmıyor. Havalandırması sağlıksız bir ortam var” dedi.