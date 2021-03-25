Basketbol hakemi Yener Yılmaz, Tokyo Olimpiyatları'nda maç yönetecek

25 Mart 2021 Perşembe, 17:56

FIBA, Türk basketbol hakemi Yener Yılmaz'ı Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda görevlendirdi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen ve 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olimpiyatlarda Yener Yılmaz'la birlikte Avrupa'dan 10, Afrika'dan 2, Asya'dan 6, Amerika'dan 10, Avustralya'dan 2 olmak üzere toplam 30 hakem maç yönetecek.

Avrupa'nın en önemli basketbol organizasyonlarında maç yöneten Türk hakemler, olimpiyatlarda Türkiye'yi beşinci kez temsil edecek.

Dünyada milli takım basketbolunun zirvesi olarak görülen olimpiyatlarda daha önce dört Türk hakem görev almıştı. 1948 Londra Olimpiyat Oyunları'nda görev alan ilk Türk hakem Naili Moran'ın ardından, 1952 Helsinki Olimpiyat Oyunları'nda Turgut Atakol, 1976 Montreal Olimpiyat Oyunları'nda Hüsamettin Topuzoğlu ve 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda da Recep Ankaralı Türkiye'yi temsil etmişti. Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda görev yapacak Yener Yılmaz, bu alanda beşinci Türk hakemi olacak.

FIBA kokartını 2013'te takan Yener Yılmaz, kariyeri boyunca 2014 ile 2018 Kadınlar Dünya Kupası, 2017 Erkekler Avrupa Şampiyonası ve 2019 Erkekler Dünya Kupası'nda görev yaptı.



