Basketbol Süper Ligi'nde Semt77 Yalovaspor sürprizlerin takımı olmak istiyor
Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisinde Samsunspor'a 3-1 üstünlük kurarak ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Semt77 Yalovaspor'da yönetim, sürpriz sonuçlara imza atacak bir takım oluşturmayı hedefliyor.
Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisinde Samsunspor'a 3-1 üstünlük kurarak ING Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Semt77 Yalovaspor'da hedef kalıcı olmak.
Kulüp başkanı Orbay Tuna, yaptığı açıklamada, ilk kez 2021-2022 sezonunda mücadele edecekleri Süper Lig'e çabuk adapte olmak istediklerini söyledi.
Öncelikli hedeflerinin ligi orta sıralarda bitirmek olacağını belirten Tuna, "Aldığımız risk ve sorumluluk bu yönde olacak. Hem takım olarak Süper Lig'i içimize sindireceğiz hem de seyirci sindirecek. Lige ilk önce alışacağız, ondan sonra hep sürpriz sonuçlara oynayacağız. Bu konuda iddialıyız." diye konuştu.
Tuna, lige tutunmak için altyapıyı geliştirip giderlerini azaltıncaya kadar 2-3 yıl maddi desteğe ihtiyaç duyacaklarını dile getirdi.
Transfer görüşmelerine başladıklarını aktaran Tuna, şöyle konuştu:
"Hakan Yavuz hocamızın doğru takım kuracağına inanıyorum. Anadolu Efes'ten de belki transfer yapabiliriz. Yalova'yı iddialı tutabilecek transferlerimiz olacak. Transfer konusunda, tatmin edici transferler yapacağız. Buna herkes emin olsun. İlk 3 transferi yakın zaman içinde bitirip Süper Lig'de şu havayı oluşturmak istiyoruz; evet, Yalovaspor bir şeyler yapıyor. Ayrıca yeni sezonda maçlar seyircili oynanacak. Biz de önümüzdeki haftadan itibaren kombine satışlarımızın çalışmalarına başlayacağız."
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