'Basketbol takımları boykot kararı alırsa TBF arkanızda'

27 Ağustos 2020 Perşembe, 13:44

ABD'nin Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde Jacob Blake, polisin açtığı ateş sonucu felç kalırken, bu olay ABD genelinin ardından NBA'de de büyük yankı buldu. Milwaukee Bucks, ABD’de yaşanan ve tekrarlanan polis şiddetine tepki olarak Orlando Magic ile oynayacağı NBA Play-Off 5. maçına çıkmama kararı aldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'da Milwaukee Bucks takımı ve oyuncularını Twitter hesabı üzerinden "Milwaukee Bucks ve diğer tüm takımlara ve oyunculara büyük saygıyla; umarım bu olay NBA camiasına gerçek değişimi getirir" diyerek selamladı.

Mesaj üzerine Yazar Ebru Nihan, ":) harika haber Türkiye’de yaşanan şiddet olayları ve mesela tecavüzcü aklamalarını protesto için basketbol takımlarımız boykot kararı alırsa Türkiye Basketbol Federasyonu başkanı arkanızda" diye yazdı.

Hidayet Türkoğlu'nun Twitter'daki takipçileri ise Türkoğlu'na benzer bir olayın Türkiye'de olması durumunda tavrının ne olacağını sordu.

Takipçilerden bazıları Türkoğlu'na "Türkiye'de olsan; "spora siyaset karışmamalı" derdin. Çifte standart", "Türkiye basketbol Ligi'nde aynı şey yaşanıyor olsa bu tepkiyi verebilecek misin? Yoksa sandık var kardeşim sandık mı diyeceksin?" diyerek tepki gösterdi.