Basketbolda 'denk' eşleşme
Milli takım, 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda C Grubu'nda Bosna Hersek, Slovenya ve Belçika ile eşleşti.
İspanya ve Fransa'nın 17-27 Haziran'da ortaklaşa düzenleyeceği 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın kura çekimi gerçekleştirildi.
İspanya'nın Valensiya şehrinde çekilen kura sonucu, şampiyonada mücadele edecek 16 takım dörderli 4 gruba ayrıldı.
Kuraya 3. torbadan katılan Türkiye, C Grubu'nda Bosna Hersek, Slovenya ve Belçika ile eşleşti.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, grup maçlarını Fransa'nın Strazburg kentinde oynayacak.
Grup aşamasını ilk sırada tamamlayan 4 takım doğrudan çeyrek finale yükselecek. İkinci ve üçüncü sırada yer alan takımlar, çapraz eşleşme ile belirlenecek maçlarda çeyrek final mücadelesi verecek.
Şampiyonada gruplar şöyle oluştu:
A Grubu: İsveç, Belarus, İspanya, Slovakya,
B Grubu: Karadağ, Sırbistan, İtalya, Yunanistan
C Grubu: Bosna Hersek, Slovenya, Türkiye, Belçika
D Grubu: Fransa, Rusya, Çekya, Hırvatistan
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