Basketbolda Euroleague'in kaderi belli oldu

Basketbolda karar verildi ve THY Euroleague'in iptal edilmesi kararlaştırıldı.

cumhuriyet.com.tr
25 Mayıs 2020 Pazartesi, 13:35

Koronavirüs nedeniyle ara verilen Avrupa Basketbolunun 1 numaralı organizasyonu Euroleague, yönetimin aldığı kararla iptal edildi.

2019-2020 sezonu yok sayılacak, şampiyon ilan edilmeyecek,

Organizasyon Başkanı Jordi Bartemou, yönetim olarak iptal kararı almış, kulüplerin onayına sunmuştu.

Kararı A lisansa sahip 11 kulüp oyladı.

Euroleague yönetimi, Anadolu Efes'in müthiş bir persormans gösterdiği organizasyonu salgın nedeniyle iptal etti.

Ayrıca EuroCup da iptal edildi


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