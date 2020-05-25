Basketbolda Euroleague'in kaderi belli oldu
Basketbolda karar verildi ve THY Euroleague'in iptal edilmesi kararlaştırıldı.
Koronavirüs nedeniyle ara verilen Avrupa Basketbolunun 1 numaralı organizasyonu Euroleague, yönetimin aldığı kararla iptal edildi.
2019-2020 sezonu yok sayılacak, şampiyon ilan edilmeyecek,
Organizasyon Başkanı Jordi Bartemou, yönetim olarak iptal kararı almış, kulüplerin onayına sunmuştu.
Kararı A lisansa sahip 11 kulüp oyladı.
Euroleague yönetimi, Anadolu Efes'in müthiş bir persormans gösterdiği organizasyonu salgın nedeniyle iptal etti.
Ayrıca EuroCup da iptal edildi
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