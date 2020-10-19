Basketbolda hükmen yenilgi kuralına revize!
THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda "hükmen mağlubiyet" kuralı değişti.
THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı hükmen mağlubiyet kuralı değiştirilerek, maçların 3 kez ertelenebilmesine imkan sağlandı.
Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, maç kadrosuna en az 8 oyuncu bildiremeyen takımların 20-0 hükmen mağlup sayılmasına yönelik kuralda düzenlemeye gidildiği belirtildi.
Buna göre, her iki turnuvada da Kovid-19 nedeniyle yeterli oyuncusu bulunmayan takımların maçları en fazla 3 kez ertelenebilecek.
Maçların ertelenebileceği ileri bir tarih bulunamaması veya maksimum erteleme sayısın ulaşılması durumunda hükmen mağlubiyet kararı verilecek.
THY Avrupa Ligi'nde koronavirüs nedeniyle hükmen mağlup olan ASVEL'in Panathinaikos ve Kızılyıldız mts maçları ile Zenit'in TD Systems Baskonia ve Valencia karşılaşmaları ileri bir tarihte oynanacak.
ULEB Avrupa Kupası'nda da iptal edilen Cedevita Olimpija-Frutti Extra Bursaspor, Umana Reyer-JL Bourg ve JL Bourg-UNICS Kazan müsabakaları başka bir tarihte yapılacak.
En Çok Okunan Haberler
- Bekir Coşkun yaşamını yitirdi
- Bir fotoğraf karesinin ardından...
- On Numara çekilişinde skandal: Numara fısıldandı
- Böcek'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama
- Katar Türkiye'nin eğitimine de el atıyor!
- Fahrettin Koca'dan Menzil örgütlenmesi yanıtı
- Kıbrıs yeni liderini seçti
- 'Barış ve kardeşliği büyütmekten asla vazgeçmeyeceğiz'
- Devlet hastalığa teslim mi oldu?
- Çok partili hayatın sonuna geldik
Video Haberler
- On Numara çekilişinde skandal: Numara fısıldandı
- Muharrem İnce ile yurttaş arasında ilginç diyalog
- Metin Uca'dan çok sert sözler: O adamı rezil edeceğim!
- İmamoğlu'ndan çok sert yasak tepkisi
- Skandal görüntüler: 'Hayatımızı 6 TL’ye sonlandırıyoruz'
- Dr. Ender Saraç’tan koronavirüse karşı çay formülü
- İstanbul’da feci ölüm kamerada
- Sokak röportajında isyan eden yurttaşın gözyaşları
- Kadıköy'deki kavgaya köpekler de dahil oldu!
- Muharrem İnce'yi üzen askerlik anısı
En Çok Okunan Haberler
- Bekir Coşkun yaşamını yitirdi
- Bir fotoğraf karesinin ardından...
- On Numara çekilişinde skandal: Numara fısıldandı
- Böcek'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama
- Katar Türkiye'nin eğitimine de el atıyor!
- Fahrettin Koca'dan Menzil örgütlenmesi yanıtı
- Kıbrıs yeni liderini seçti
- 'Barış ve kardeşliği büyütmekten asla vazgeçmeyeceğiz'
- Devlet hastalığa teslim mi oldu?
- Çok partili hayatın sonuna geldik