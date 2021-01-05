Basketbolda sahaya maske ile çıktılar

05 Ocak 2021 Salı, 13:56

Amerika Kolej Basketbol Ligi konferanslarından Patriot League’de dün oynanan Boston Üniversitesi – Holy Cross maçında Bostonlu oyuncular maçta maske takarak mücadele etti.

CBS Sports’da yer alan haberde, sezonun açılış maçında Boston Üniversitesi’nin uyguladığı koronavirüs protokolleri kapsamında oyuncuların maça maske ile çıkmak zorunda kaldığı belirtildi. Oyuncuların maç içinde maske takarak oynamaktan dolayı rahatsız olmadıkları ifade edilirken, Boston maçı 83-76 kazandı. Haberde Holy Cross oyuncularının maske takmadığı ancak bugün oynanacak maçta üniversite kuralları gereği maske takacağı kaydedildi. Okulun kadın basketbol takımı da aynı gün Holy Cross’a karşı oynadığı maçta maske taktı ve maçı 76-54 kazandı.









