Basketbolda şok ayrılık!

Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca ile yolların ayrıldığını açıkladı.

DHA
20 Kasım 2020 Cuma, 13:16
Basketbolda şok ayrılık!
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Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca ile yolların ayrıldığını açıkladı.

TBF'nin açıklaması şöyle: "A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Sayın Ufuk Sarıca ile birlikteliğimiz sona erdirilmiştir.  Ufuk Sarıca ve bu görev süresince her türlü desteği veren Pınar Karşıyaka Spor Kulübü'ne teşekkür ederiz."

Ufuk Sarıca, 2017 yılından beri Milli Takımı çalıştırıyordu.


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