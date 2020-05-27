Basketbolda THY'nin paraları, Türkiye'nin umutları uçtu!

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 14:32

Basketbol dünyasının gündemi Avrupa'daki en büyük organizasyon THY EuroLeague'in iptal edilip sezonun 'hiç oynanmamış' kabul edilmesiydi.

Kararı ULEB'in Euroleague CEO'su Katalan Jordi Bertemou açıkladı:

"Hayatımızın en zor kararı" diyordu yıllardın ünlü basketbol yöneticisi.

İki Türk takımı Anadolu Efes ile Fenerbahçe BEKO'nun yer aldığı, özellikle de Anadolu Efes'in favori gösterildiği, Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal havayolu THY'nin isim sponsoru olduğu yüz milyonlarca Avroluk organizayon yok sayılıyordu.

Karar oylama ile alınmış, Efes, iki İspanyol ve İsrail takımları 'oynansın' demişlerdi.

Sonuçta iptal olsun diyenler ve çekimserler ağır basınca, "direkt dörtlü final", "sekizli final" gibi seçenekler de çöpe gitti.

İşin kötüsü bu sezon rakiplerini adeta ezip geçen Anadolu Efes'in müthiş performansı, Fenerbahçe Beko'nun sonlarda toparlanıp yeniden Final-Four yapabileceğini göstermesi de anılarda kalıyordu.

Elbette kayıplar sadece sportif değildi.

Avrupa'nın NBA'i olarak gösterilen Euroleague'e yıllardır isim sponsorluğu yapan THY'nin bu yılki 8 milyon Avro'luk ödemesi de yanıyordu reklam ve tanıtım yapacağı elemeler ve Final-Four öncesi. Yine 2 milyonluk bir bakiye oluşturan Tadım, Denizbank, Fruttiekstra, SEK ve Turkstream'ın alt sponsorlukları da sadece birer isim olarak kalacaktı.

İşin daha kötüsü, turnuvanın tüm masraflarını isim sponsorluğu ile yıllardır sağlayan THY'nin görüşü bile alınmamıştı; ya da THY bu tip sponsorlukların ağırlığını süzemeyen CEO'su İlker Aycı'nın çekingenliği ile topa girmemişti!

Peki, bu yılki organizasyonun isim sponsoru THY değil de Gazprom olsa, yine CSKA önceki yıllardaki kadar form tutsa, ULEB bu iptal kararını alabilir miydi? En azından parayı veren örneğin bir Rus firması bu denli yok sayabilir miydi?

Ya da Real Madrid yine şampiyonluk adayı gösterilse ve bir İspanyol firması Euroleague'e para yatırsa yine aynı karar mı çıkardı?

İşte bu soruları Beşiktaş Basketbol Takımı'nın 5 kupalı şampiyonluğuna imza atan eski yöneticisi Hasan Bozkurter'e sorduk. Benzeri bir açıklamayı Radyospor'dan Özgür Sancar'a da yapan Hasan Bozkurter, Cumhuriyet'in sorularını yanıtlarken, TBF'yi de eleştirecekti.

İşte Hasan Bozkurter'in görüşlerinden satır başları:

Euroleague iptal oldu, kabul önce insan sağlığı, ama burada mağduriyetler var. Anadolu Efes kesin favoriydi. Fenerbahçe BEKO, sonlarda toparlanış ve belki de şampiyon adayıydı. Daha önemlisi THY, tam tanıtım ve reklam yapacağı maçlarda mağdur edildi.

Asıl sıkıntı THY'nin görüşünün bile alınmaması. Biz kuzu kuzu parayı verdik, görüşümüzü bile almadılar.

Peki ya alt sponsorlar? Onlara yazık değil mi?

Türkiye'nin yatırdığı paralar geri verilecek mi? Bu soruları soran da yok, cevap veren de!

TBF, yani Türkiye Basketbol Federasyonu sezon iptali kararını çok erken aldı, ULEB'in elini rahatlattı. Oysa Hidayet Türkoğlu federasyonu liglerle ilgili kararı Euroleague kararı sonrası verebilirdi.

Elbette insan sağlığı ama,futbolun oynamasını normal bulup, destekleyenlerin basketbolun iptaline doğru demeleri iki yüzlülüktür! Futbolcu da basketbolcu kadar risk altındadır ya da değildir, ama karar tek olmalıdır!

Şimdi soruyarım tüm spor dünyasına, bu turnuvada CSKA yani Ruslar favori olsaydı, Rus şirketleri de THY gibi isim sponsorluğu yapsaydı, Euroleague sponsoru masaya çağırmama ciddiyetsizliğinde bulunabilir miydi? Örnekleri çoğaltabilirim.

THY yönetimine soruyorum, paranızın en azından bir bölümünü geri isteyecek misiniz? Oylama sırasında sizi dikkate almamaları ülkenin ve kurumun manevi şahsiyetini zedelemiyor mu?" Evet, spon insanı Hasan Bozkurter'in görüşlerinden sadece bazıları bu. Ancak bir gerçek var ki, Euroleague yönetimi, İtalyan ve Sırp lobisi, Türk lobisine ağır bastı. Ruslar da uyguları görünümündeki Baltık takımlarını etkileyince belki Efes'in, belki Fenerbahçe BEKO'nun olası şampiyonluğu uçtu gitti, THY'nin milyonlarca Avrosu gibi.





