Basketbolun ünlüleri karşı karşıya
Nuts’ Game’nin 4. sezonuna Euroleague’deki temsilcilerimiz Efes’ten Doğuş Balbay, Micić, Sertaç Şanlı, Larkin, Pleiss ve Dunston, Fenerbahçe Beko’dan ise Melih Mahmutoğlu, Ahmet Düverioğlu, Eddie, Dixon, Veselý ve Westermann konuk oluyor.
Tadım, Avrupa’nın en büyük basketbol organizasyonu olan Euroleague ile 4 yıl önce başladığı iş birliğine devam ederken gelenekselleşen Nuts’ Game ile basketbol oyuncularını karşı karşıya getirmeye devam ediyor. Bu yıl influencer Ahmet Aksöz’ün sunumuyla gerçekleştirilen Nuts’ Game’de yarışan basketbol oyuncularının eğlenceli kısa videolarına Tadım’ın sosyal medya hesaplarından erişilebiliyor.
Atıştırmalık markası Tadım, Avrupa’nın en üst düzey basketbol organizasyonu EuroLeague’nin sponsorları arasına girmişti. Euroleague iletişim çalışmaları kapsamında Tadım’ın hayata geçirdiği Nuts’ Game, ilk üç sezonda merakla takip edilirken 10 milyon kişi tarafından izlendi. Nuts’ Game’nin 4. sezonuna Euroleague’deki temsilcilerimiz Anadolu Efes’ten Doğuş Balbay, Vasilije Micic, Sertaç Şanlı, Shane Larkin, Tibor Pleiss ve Bryant Dunston, Fenerbahçe Beko’dan ise Melih Mahmutoğlu, Ahmet Düverioğlu, Jarell Eddie, Bobby Dixon, Jan Vesely ve Léo Westermann konuk oluyor. Sunuculuğunu influencer Ahmet Aksöz’ün yaptığı projenin çekimleri eğlenceli dakikalara sahne olurken videolar Tadım’ın sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor.
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