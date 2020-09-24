Baskın yapılan evden kalem şeklinde suikast silahı çıktı

Niğde’de jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen baskında kalem şeklinde suikast silahı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

(DHA)
24 Eylül 2020 Perşembe, 15:24
Baskın yapılan evden kalem şeklinde suikast silahı çıktı
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Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmalarında, merkeze bağlı bir beldede yaşayan Ö.K.'nin evinde suikast silahı olarak bilinen kalem şeklinde özel düzenekli silah bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Şüphelinin evine baskın düzenleyen ekipler, suikast silahı ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Ö.K., ekipler tarafından gözaltına alındı.


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