Başkonuş Yaylası’nda yapımına başlanan bina, yöre halkının tepkisini çekiyor

01 Ocak 2021 Cuma, 06:00

Orman Bölge Müdürlüğü’nün sorumlu olduğu bölgenin sit alanı olduğu belirtilerek nesli tükenen geyiklerin yaşam alanı olduğunun da altı çizildi.

“Burası bir yandaşa verilmiş, adeta göz yumuluyor” diyen 12 Şubat CHP İlçe Başkanı Ünal Ateş, Kahramanmaraş Valiliği’ne seslendi.

Ateş, “Kahramanmaraş’ta doğayı tahrip eden ağaçları kesen; havayı, suyu, toprağı kirleten ve bunu tamamen rant için yapan bir yapının oluştuğunu görüyoruz. Kahramanmaraş’ın ilçeleri ve çevre illerden birçok insanın gelip hayran olduğu Başkonuş Yaylası’nın tam ortasına böyle bir beton bina yapma iznini kim vermiş? Doğaya, koruma altındaki canlıların yaşam alanına böyle bir ihanet olabilir mi? O ağaçların arasına yapılan bu beton yığını gelecekte o bölgenin talan edilmesi için bir adım olacak. Bu inşaat acilen durdurulmalı. Buradan Kahramanmaraş Valisi’ne çağrıda bulunuyorum, derhal inşaat durdurulmalı, gerekli cezai işlem başlatılmalı. Burası sit alanı, burada çivi bile çakılamaz. Bu bölgede koruma altında olan geyikler yaşıyor” diye konuştu.