Başsavcı evlendi, soluğu eşiyle Saray'da aldı

20 Eylül 2020 Pazar, 15:22

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, Ayça Dursun dün dünyaevine girdi.

Sheraton Otel'de düzenlenen nikah töreninde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yer almazken, çiftin nikah şahitleri Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Muharrem Akkaya, Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu oldu.

Kocaman ve Dursun çiftinin nikahtan sonraki adresi Cumhurbaşkanlığı Sarayı oldu. Erdoğan, Kocaman ve eşi İnşaat Mühendisi Ayça Dursunu aiile büyükleri ile Saray'da kabul etti. Geline düğün hediyesi veren Erdoğan, ardından gelin ve damat yakınlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çiftin 'külliye' ziyaretinin ajanslarda yer bulmaması ise dikkat çekti. Kocaman ve müstakbel eşinin Erdoğan'ı ziyareti, yalnızca Kocaman'ın memleketi olan Zonguldak'ın yerel internet sitelerinde haber oldu.







