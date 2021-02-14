Başsavcılık, provokatif paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlattı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 yurttaşın PKK tarafından şehit edilmesiyle ilgili provokatif paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlattı. Öte yandan, HDP milletvekilleri Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında da sosyal medyadaki Gara paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldığı açıklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, ''Terör örgütü PKK/KCK tarafından 13 vatandaşımızın şehit edilmesi nedeniyle bir kısım sosyal medya platformlarında 'esir kampını TR bombaladı' vb. şeklindeki paylaşımlar ile terör örgütünce daha önce kaçırılan vatandaşlarımızın görüntülerinin yayınlandığının tespiti üzerine, görüntü yayınlayanlar ile paylaşımları yapanlar hakkında soruşturma başlatılmıştır'' ifadeleri kullanıldı.
Açıklamanın tamamı şöyle:
''Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca; PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından 13 vatandaşımızın şehit edilmesi nedeniyle bir kısım sosyal medya platformlarında 'esir kampını TR bombaladı’ vb. şeklindeki paylaşımlar ile PKK/KCK terör örgütünce daha önce kaçırılan vatandaşlarımızın görüntülerinin yayınlandığının tespiti üzerine, görüntü yayınlayanlar ile paylaşımları yapanlar hakkında 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7/2 maddesi kapsamında terör örgütü propagandası yapmak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 301. maddesi kapsamında Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlarından soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''
HDP'Lİ 2 İSME SORUŞTURMA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gara paylaşımları nedeniyle HDP milletvekilleri Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Açıklamada, "Tespiti yapılan paylaşımlarla ilgili olarak; 27'nci dönem Milletvekilleri Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında ayrıca soruşturma başlatılmıştır" denildi.
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