Batı illerindeki sınır kapıları açıkken, Van’daki kapalı. Yatırımlar atıl kaldı
Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Batı şehirlerindeki sınır kapılarının her türlü önlem alınarak açık tutulurken, Van’daki Kapıköy Sınır Kapısı’nın kapalı olmasınındaki çifte standarda tepki gösterdi.
Takva, “Pandemi öncesi 1 milyona yakın girişin sağlandığı kapı bugün kapalı. İran’dan gelen turistlere yönelik yaptığımız yatırımlar atıl kaldı. Oysa test yaparak Batı kapılarında ne yapılıyorsa aynısını yaparak Kapıköy’ü de kontrollü olarak açabiliriz” dedi.
Ekonomi Gazeteciler Derneği’nin (EGD) “Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor” isimli çevrimiçi toplantıda konuşan Takva, şöyle devam etti: “Türkiye’nin 80 kentinden farklı olarak çok uzun bir süredir yerelde kayyımla yönetiliyoruz. Bunun sıkıntılarını yaşayan bir kentiz. Van, öncelikle merkezi yönetimden olmak üzere herkesten sevgi ve ilgi bekliyor. Kamu yatırımları çerçevesinde hâlâ çok eksiğimiz var” diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
- Bahçeli'ye büyük sürpriz
- Sonuç açıklandığında şoke oldu
- Erdoğan'a 'kutuplaşma' uyarısı: Bu felaket olur!
- Memur-emekli zam oranları belli oldu
- Endonezya, aşıyı uygulama yaklaşımını değiştirdi
- Görevden alınan kayyım, nedenini açıkladı
- Meteoroloji tarih verip uyardı
- Zam oranları belli oldu
- Pınar Gültekin’in babası duruşma salonunu terk etti
- Google çalışanları sendika kurdu
Video Haberler
- CNN Türk muhabiri röportajı bitirdi!
- Kulakları kesilen kediye hayvanseverler sahip çıktı
- 'Koronavirüsü 30 saniyede tedavi eden ilaç' iddiası
- Kısıtlamada İstanbullular Caddebostan Sahili'ne akın ett
- 'Zeytin' yılbaşı gecesi tabancayla vurularak öldürüldü
- Yılbaşı gecesi çocuğa dehşeti yaşattılar
- Rakibini 5 metreden aşağıya fırlattı
- Gizli kaçışı kayda alarak deşifre etti
- Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen toplu mezar çıktı
- Bilim Kurulu üyesi Tezer'den Çin aşısı açıklaması
En Çok Okunan Haberler
- Bahçeli'ye büyük sürpriz
- Sonuç açıklandığında şoke oldu
- Erdoğan'a 'kutuplaşma' uyarısı: Bu felaket olur!
- Memur-emekli zam oranları belli oldu
- Endonezya, aşıyı uygulama yaklaşımını değiştirdi
- Görevden alınan kayyım, nedenini açıkladı
- Meteoroloji tarih verip uyardı
- Zam oranları belli oldu
- Pınar Gültekin’in babası duruşma salonunu terk etti
- Google çalışanları sendika kurdu