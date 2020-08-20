Batık projede bitmeyen ‘tadilat’

20 Ağustos 2020 Perşembe, 08:01

Açılış tarihinden bugüne ABB’ye kira ödemeyen işletmeci firma, elektrik faturalarını da ödemeyince tesisin elektrik alım sözleşmesi iptal edildi. Toplam kira borcu 3 milyon TL’ye yaklaşan tesisin birikmiş elektrik borçlarına karşılık haciz işlemi başlatılacağı öğrenildi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Ankapark’ta bulunan ve aylardır kullanılmayan çok sayıda oyuncak paslanmaya yüz tutarken tesisteki makinalar kullanılmadığı için çalışamaz duruma geldi. Belediyenin, Ankapark’a yönelik mahkemeden hasar tespit raporu talep ettiği, rapor sonucuna göre tesise el konulacağı bildirildi. Tesisin ihale şartnamesinde yer alan, ‘Tesis kapatılırsa, işletme belediyeye geçer’ maddesinin, işletmeci firmanın, ‘tadilattayız’ savunması nedeniyle uygulanamadığı belirtildi. Firma yetkililerinin el koymayı önlemek için ABB’ye belirli aralıklarla dilekçe vererek, “Tesisi kapatmadık, tadilat yapıyoruz” dediği ifade edildi.

ANKAPARK NE OLACAK?

Ankapark’ı devralmaya hazırlanan ABB, tesisin geleceğine ilişkin kararı yurttaşlara sorarak alacak. Pahalı binaların ve maliyetli konferans salonlarının atıl durumda kalmaması için belediye yönetimi, öncelikli olarak buraları değerlendirmeye çalışacak. Belediye, parkın yeniden çalıştırılması için gereken bakımın büyük maliyete yol açacak olması nedeniyle en ekonomik çözümü bulmaya çalışıyor.