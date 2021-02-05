Batman'da 1 günde 300'den fazla yurttaş CHP'ye katıldı: "AKP'nin yönetemediğinin göstergesidir"

05 Şubat 2021 Cuma, 17:31

Batman'da 300'den fazla yurttaş CHP'ye katıldı. CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, AKP'nin 19 yıllık iktidarı boyunca Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz, antidemokratik uygulamaların ve hukuksuzlukların önüne geçmek için CHP'nin tarihi bir misyon edindiğini aktardı. Hüseyin Yaşar, CHP'ye katılan yurttaşların bu misyonda yer alacağını ifade ederek, "Biz, farklılıkların zenginlik olduğuna inanan bir siyasal geleneğe sahibiz" dedi.

"Bugün aynı zamanda laiklik ilkesinin anayasaya girdiği tarihin yıldönümüdür. 5 Şubat 1937’de anayasaya giren laiklik ilkesi, herkesin inancını ve siyasal düşüncesini herhangi bir baskıya maruz kalmadan ifade edebilmesi ve buna mukabil devletin bütün inançlara eşit mesafede olması demektir" diyen Hüseyin Yaşar, CHP'nin siyaset geleneğine ilişkin şunları söyledi:

"Bizim siyaset geleneğimiz, hiç kimsenin diline, dinine, milliyetine, etnisitesine müdahale etmez; herkesin kendisini var etmesi için güvencedir."

"KATILIMLAR AKP'NİN YÖNETEMEDİĞİNİN GÖSTERGESİ"

Bir günde gerçekleşen 300 kişilik katılımın, AKP'nin yönetemediğine işaret ettiğini ifade eden Yaşar, "19 yıllık iktidarları boyunca Türkiye’yi içinden çıkılmaz bir kaosa sürükleyen bu iktidarın yaptıklarını halkımız görmüş ve anlamış durumdadır. Ekonomi batmıştır. Siyaseten yönetemez durumdadırlar. Vatandaş çaresizdir. Çarenin CHP olduğu artık görülmüştür. Bugün 300 hemşehrimizin partimize katılması da bunu göstermektedir" şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NUN SİYASİ STRATEJİSİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geliştirdiği siyasi stratejiye ilişkin açıklamalarda da bulunan CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar, "Sayın genel başkanımızın yıllardır oya örer gibi örerek, bugüne getirdiği, bu siyaset stratejisi, Türkiye’nin geleceğini güvence altına almaya yönelik olduğu artık daha net görülmektedir. Türkiye’yi içine düştüğü bu kaostan CHP kurtaracaktır. Türkiye’yi içine düştüğü bu ekonomik krizden CHP kurtaracaktır. Esnaf da CHP iktidarında nefes alabilecek, düzlüğe çıkacaktır. Özerk demokratik üniversite de ancak CHP iktidarından nefes alabilecektir. Sevgili yol arkadaşlarım; Türkiye, bizden hizmet bekliyor. Hep beraber el ele verip, Türkiye’yi dünya ülkeleri arasında hak ettiği yere taşıyacağız. Bu vesileyle hepinize hoş geldiniz diyorum" dedi.

NAZIM HİKMET'Lİ HOŞ GELDİN

Konuşmasını usta şair Nazım Hikmet Ran'ın sözleri ile sonlandıran Yaşar, şunları söyledi:

"Nazım Hikmet’in dediği gibi: 'Hoş geldin. Biz bıraktığın gibiyiz. Ustalaştık biraz daha taşı kırmakta, dostu düşmandan ayırmakta... Hoş geldin. Yerin hazır. Hoş geldin. Dinleyip diyecek çok. Fakat uzun söze vaktimiz yok. Yürüyelim...' Hepinize saygılar sunuyorum. "