Batman'da bağ ve ormanlık alanda yangın
Batman'ın Gercüş ilçesinde çıkan yangında, 150 dönüm bağ ve ormanlık alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Seki köyündeki bağ ve ormanlık alanda, sabah saatlerinde yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere ilk müdahaleyi köylüler yaptı. Yangın, ihbarla gelen itfaiye ekiplerince, 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.
Üzüm bağı, badem ve incir ağaçlarının da bulunduğu 150 dönümlük alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Video Haberler
- Rögar kapağı çalındı, 7 yaşındaki çocuk çukura düştü
- New York'u sel vurdu, metro istasyonları su altında kald
- Hatalı sollama anları kamerada! Ceza yağdı
- Isparta’da eve giren yarasayı itfaiye çıkardı
- Spikerin canlı yayında zor anları
- Otobüs şoförü tartıştığı yolcuyu dövdü
- Ehliyetsiz sürücü ortalığı böyle savaş alanına çevirdi
- 5 boynuzlu kurbanlık koç alıcısını bekliyor
- Kadıköy'de suçüstü! 'Müşteri geldi' zannedince...
- Balçığa saplanan ineğin yardımına itfaiye koştu
En Çok Okunan Haberler
- İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları
- Demirtaş, Bitcoin'in düşüş sebebini açıkladı
- Sedat Peker'den 15 Temmuz iddiası
- Mafya dizisinin oyuncusuna gözaltı
- Peker'in paylaşımında adı geçen Onay'dan açıklama
- Çok konuşulacak '50 milletvekili' iddiası
- Dolar/TL'de endişelendiren tahmin
- Bilim Kurulu Üyesi'nden delta varyantı açıklaması
- Avukatı, sıradaki hamlesini açıkladı
- Dev bankadan açıklama