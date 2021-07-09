Batman'da bağ ve ormanlık alanda yangın

Batman'ın Gercüş ilçesinde çıkan yangında, 150 dönüm bağ ve ormanlık alan zarar gördü.

DHA
09 Temmuz 2021 Cuma, 17:14
Batman'da bağ ve ormanlık alanda yangın
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İlçeye bağlı Seki köyündeki bağ ve ormanlık alanda, sabah saatlerinde yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere ilk müdahaleyi köylüler yaptı. Yangın, ihbarla gelen itfaiye ekiplerince, 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Üzüm bağı, badem ve incir ağaçlarının da bulunduğu 150 dönümlük alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


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