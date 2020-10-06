Batman'da düzenlenecek etkinlikler valilik iznine bağlandı
Batman merkezde 21 Ekim'e kadar düzenlenecek etkinlikler valilik iznine bağlandı.
Valilikten yapılan açıklamada, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin, genel asayişin korunması, şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla il merkezinde gerçekleştirilmesi planlanan her türlü eylem ve etkinliklerin 21 Ekim'e kadar izne bağlandığı belirtildi.
Resmi kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı resmi toplantı, tören, şenlik, karşılama ve uğurlama gibi etkinliklerin hariç tutulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamındaki her türlü miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşlerinin, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, anma töreni ve benzeri türdeki eylem ve etkinliklerin mülki idare amirin iznine bağlanmasına karar verilmiştir. Ayrıca ilimizde bulunan Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu çevresindeki alanlarda açık/ kapalı yer toplantısı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, el ilanı ve benzeri eylem ve etkinlikler 21 Ekim'e kadar yasaklanmıştır."
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