Sağlıkta şiddet bitmiyor! Batman’da filyason doktoruna saldırı

27 Eylül 2020 Pazar, 18:51

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, Pazaryeri Mahallesi’nde bir adrese koronavirüs denetimine giden filyasyon ekibinde görevli doktor Emrah Yavuzkılıç’ın denetim esnasında bir şahsın saldırısına uğradığı ve burnunun kırıldığı tespit edilerek müşahede altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Olaya karışan iki kişi hakkında maske ve sosyal mesafe kuralına uymamaları nedeniyle idari yaptırım cezası uygulanmış, olayı gerçekleştiren saldırgan ise güvenlik güçlerince en kısa sürede yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilmiştir. Koronavirüs salgını sürecinde gece gündüz demeden halkımızın sağlığı için görev başında olan ve hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan sağlık çalışanlarına yönelik bu gibi menfur saldırıları nefretle karşılıyor, saldırganları en ağır şekilde kınıyoruz" denildi.



