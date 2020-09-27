Sağlıkta şiddet bitmiyor! Batman’da filyason doktoruna saldırı
Batman’da bir eve koronavirüs denetimine giden doktor saldırıya uğradı. Saldırıda doktorun burnunda kırıklar oluşurken, saldırgan yakalandı.
Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, Pazaryeri Mahallesi’nde bir adrese koronavirüs denetimine giden filyasyon ekibinde görevli doktor Emrah Yavuzkılıç’ın denetim esnasında bir şahsın saldırısına uğradığı ve burnunun kırıldığı tespit edilerek müşahede altına alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Olaya karışan iki kişi hakkında maske ve sosyal mesafe kuralına uymamaları nedeniyle idari yaptırım cezası uygulanmış, olayı gerçekleştiren saldırgan ise güvenlik güçlerince en kısa sürede yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilmiştir. Koronavirüs salgını sürecinde gece gündüz demeden halkımızın sağlığı için görev başında olan ve hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan sağlık çalışanlarına yönelik bu gibi menfur saldırıları nefretle karşılıyor, saldırganları en ağır şekilde kınıyoruz" denildi.
En Çok Okunan Haberler
- Suudilerden ‘ambargo’
- Erdoğan'ın 'yeni' diye açtığı fabrika 45 yıldır varmış
- Karın kasımla direğe çıkmışım sen 'striptiz' diyorsun
- Bahçeli'nin hedefi partisi: Ayıracağız, ayıklayacağız
- Ege'de deprem!
- Müflis iktidarın HDP operasyonu, İYİ Parti, operasyon ajandası
- Alevi köyüne ayrımcılık
- Sanatçılardan Acun'a tepki
- MasterChef Türkiye karıştı! 'Ebru beni dövmeye kalktı'
- Hanke'den dikkat çeken Erdoğan yorumu
Video Haberler
- Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! İşte verilen ceza
- Belkıs Akkale'nin sözleri sosyal medyada gündem oldu
- Gençlerin görüntüleri yayılınca ekipler harekete geçti!
- Azerbaycanlı spiker, ağlayarak müjdeledi
- Azerbaycan, Ermenistan'a ait hedefleri böyle yok etti
- Van Gölü’nde tespit edilen yeni canlı türü görüntülendi
- 30 saniyede değeri 30 bin TL olan motosikleti çaldılar
- Sahibine kavuşan köpeğin büyük sevinci
- Rezaletin görüntüleri! Kalabalığa bile aldırış etmediler
- 12 yıl önce fark etti! Her şeyi çekiyor
En Çok Okunan Haberler
- Suudilerden ‘ambargo’
- Erdoğan'ın 'yeni' diye açtığı fabrika 45 yıldır varmış
- Karın kasımla direğe çıkmışım sen 'striptiz' diyorsun
- Bahçeli'nin hedefi partisi: Ayıracağız, ayıklayacağız
- Ege'de deprem!
- Müflis iktidarın HDP operasyonu, İYİ Parti, operasyon ajandası
- Alevi köyüne ayrımcılık
- Sanatçılardan Acun'a tepki
- MasterChef Türkiye karıştı! 'Ebru beni dövmeye kalktı'
- Hanke'den dikkat çeken Erdoğan yorumu