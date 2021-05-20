Batman’daki ‘bekçi şiddeti’ne savcılık soruşturması

20 Mayıs 2021 Perşembe, 18:50

Olay, Batman'ın Cudi Mahallesi'nde bulunan Salih Özdemir Parkı'nda 13 Mayıs akşam saatlerinde meydana gelmişti. İddiaya göre; 15 yaşındaki V.S'yi bekçiler ve polis, pandemi önlemlerine uymadığı gerekçesiyle darp etti. Darp edilen V.S gözaltına alınmasına rağmen ifadesi alınmadan serbest bırakıldı.

DARP İZLERİNE RAĞMEN SAĞLAM RAPORU

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözaltı öncesi muayene edilen V.S’ye, darp izlerine rağmen doktor tarafından sağlam raporu verilmişti.

Yaşananların ardından Batman Barosu, Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda bulunarak polis, bekçi ve doktor hakkında işlem yapılması istemişti. Suç duyurusu dilekçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü'nde ‘görevli memura mukavemet’ten işlem yapılan V.S’nin, bekçi ve polislerce darp edildiği görüntülere yansımasına rağmen adli muayene için götürüldüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ‘sağlam raporu’ verilmesinin ‘görevi ihmal’ olduğu savunuldu. Ayrıca sağlam raporunun ardından V.S'nin götürüldüğü özel hastanede verilen darp raporu ile olayın görüntüleri savcılığa teslim edildi.

Batman Barosu, suç duyurusu üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sağlam raporu düzenleyen doktor hakkında "görevi kötüye kullanma", polis ve bekçiler hakkında ise "kötü muamele" ile "kasten yaralama" suçundan soruşturma başlattığını açıkladı.