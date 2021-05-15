Bekçilerden 15 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak
Batman’ın Cudi Mahallesi’ndeki Salih Özdemir Parkı’nda dün akşam saatlerinde bekçilerin 15 yaşında olduğu ifade edilen bir çocuğu darp etmesi, cep telefonu ile çekilen görüntülere yansıdı. Bu görüntüler üzerine, İnsan Hakları Derneği Batman Şubesi ile Batman Barosu harekete geçti.
Batman’ın Cudi Mahallesi’nde dün yaşanan darp olayının, çocuğun koronavirüs kısıtlamalarını ihlal etmesi nedeniyle gerçekleştiği öne sürüldü. Cep telefonuyla çekilen olaya dair görüntülerde 6-7 kişinin yerde yatan birisini tekme ve yumruklarla darp ettiği görülüyor.
Görgü tanıklarının beyanlarına göre çocuğun gözaltına alınarak darp edilmesi sırasında bazı yurttaşlar bu duruma tepki gösterdi.
Konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken İnsan Hakları Derneği Batman Şubesi ile Batman Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nin konuyu incelediği ve çocuğun akıbetini araştırdıkları öğrenildi.
İstanbul Fatih'te de dün bekçilerin bir kişiyi darp etmesi gündeme gelmişti.
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