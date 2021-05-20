CHP'li Taşçıer'den bekçinin ‘Ben devletim’ sözlerine tepki

20 Mayıs 2021 Perşembe, 18:00

CHP'li Gamze Taşçıer, Ankara'da bir bekçinin yurttaşın sorusuna, "Ben devletim hesap mı vereceğim?" karşılığı verip gözaltına almasına, "Bir kamu görevlisine bu cümleyi kurma yetkisi verenler, en tepedekilerdir. Bekçiliğin, AKP gençlik kollarının iş sahası olduğunu herkes biliyor" dedi.

Ankara'da Seğmenler Parkı'nda otururken bekçi tarafından kaldırılmak isteyen yurttaşın, "Hangi kanuna göre işlem yapıyorsunuz?" sorusuna, bekçi, "Ben devletim, hesap mı vereceğim" yanıtını verip, yurttaşı gözaltına aldı.

CHP'li Taşçıer, bekçilere verilen yetkilere tepki gösterdi ve "Kamu görevlisine bu cümleyi kurma yetkisi verenler, en tepedekilerdir. Ülkeyi yönetenler, devleti 'şahsım' olarak görür, kendilerini kanundan üstün sayarlarsa bu çürümüşlük her yere sirayet eder" dedi.

‘BEKÇİLİĞİN, AKP GENÇLİK KOLLARININ İŞ SAHASI OLDUĞUNU HERKES BİLİYOR’

Taşçıer, "Bekçiliğin, AKP gençlik kollarının iş sahası olduğunu herkes biliyor" diyerek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya şu sözlerle seslendi:

"Soylu, bekçi şiddeti konusunu gündeme getirmemizden rahatsız olmuş. Süleyman bey keşke konuyu gündeme getirmemizden değil, bazı bekçilerin kendilerini kanundan üstün görmesinden rahatsız olsaydı. ‘Vatandaşa kötü muamele edeni ihraç ediyoruz’ dedi. Ama, etmedikleriniz, koruduklarınız var. Bekçiliğin, AKP gençlik kollarının iş sahası olduğunu herkes biliyor."

‘HİÇ KİMSE KANUNLARIN ÜZERİNDE DEĞİLDİR’

Taşçıer, Bakan Soylu'nun "İdeolojik bakıyorlar" söylemini eleştirerek, "Asıl ideolojik olan bekçi alımları olmasın sayın bakan?" dedi. Taşçıer, "Orantısız şiddeti, hukuksuz davranışları, yetki aşımlarını, vatandaşa edilen küfürleri dile getirmek, ‘devlet benim’ anlayışına karşı vatandaşın hakkını savunmak, ideolojik yaklaşım değildir" sözleriyle tepki gösterdi.

Taşçıer, "Hiç kimse kanunların üzerinde değildir. Üniforma ve silah taşıyor olmak, bu gücü kimseye vermez" diye konuştu.

TAŞÇIER, SOYLU'YA ‘BEKÇİ ŞİDDETİNİ’ SORMUŞTU

Taşcıer, geçen günlerde Bakan Soylu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi vermişti. Taşçıer, Soylu'ya "Kamusal olaylarda 'ses ve görüntü kaydı alınmasının engellemesi hakkındaki genelge, son dönemde artış gösteren bekçi şiddetinin görüntülenmemesi gerekçesiyle mi hazırlanmıştır?" diye sormuştu. Taşçıer, "Bekçilerin uyguladığı şiddet ve silah kullanımı nedeniyle bugüne kadar sonuçlanan bir soruşturma oldu mu, kaç bekçinin ilişiğinin kesildi?" sorularını yöneltmişti.