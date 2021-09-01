Batuhan Kör: “Milli formanın onur ve gururunu yaşamak paha biçilemez”
Bursaspor’un genç futbolcusu Batuhan Kör Milli maç heyecanı yaşıyor.
Ümit Milli Takımı’nda yer alan Bursaspor’un genç yeteceği Batuhan Kör, ay-yıldızlı formayı giymekten gurur duyduğunu belirten bir mesaj yayımladı.
Bursaspor’un genç futbolcusu Batuhan Kör’ü Milli maç heyecanı sardı. Ay-yıldızlı formayı giymekten gurur duyduğunu her fırsatta dile getiren 20 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından bunu bir kez daha ifade etti. Batuhan Kör, milli formalı bir fotoğrafını paylaşarak, “Bu kutsal formayı taşımanın onur ve gururunu yaşamak paha biçilemez” yorumunda bulundu. Bu arada Ümit Millî Takımı, 3 Eylül Cuma günü Belçika ve 7 Eylül Salı günü İskoçya U21 Millî Takımları ile Bursa’da oynayacağı 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçlarının hazırlıklarına Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri’nde devam ediyor.
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