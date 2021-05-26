Batur’dan Kılıçdaroğlu'na açılış daveti

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 10:02

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Ankara’da ziyaret eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, pandemi sürecinde belediyenin yürüttüğü çalışmaları, tamamlanan yatırımları, yeni projeleri ve kentsel dönüşümde gelinen noktayı Genel Başkan’a anlattı. CHP Genel Merkez binasında gerçekleşen özel görüşmede Başkan Batur’a CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu da eşlik etti.

Kılıçdaroğlu’na Konak’ta yürütülen çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgiler sunan Başkan Batur, kentsel dönüşümün iki dev adımı Gültepe bölgesi ve Beştepeler bölgesi planlarında gelinen noktayı tüm detaylarıyla anlattı. Salgına rağmen yatırımların tamamlandığına dikkat çeken Batur, Kılıçdaroğlu’nu planlanan açılışlara davet etti. Kılıçdaroğlu da bu heyecanı Konak’la paylaşmak istediğini dile getirdi.

“HAZIRIZ”

CHP Genel Merkezi’ndeki görüşme öncesi CHP’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) Grup Toplantısına katılan Başkan Batur, Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeme dair değerlendirmelerini dinledi. Grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun “Hazır mısınız?” diyerek yaptığı güçlü konuşmasının ardından sosyal medya hesaplarından ilettiği “Hazırız, yolumuz açık olsun” mesajını, Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi’ndeki görüşmesinde de dile getirdi.



