Bayern Münih çok farklı
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Alman ekibi Bayern Münih deplasmanda karşılaştığı İtalyan temsilcisi Lazio’yu 4-1 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Alman ekibi Bayern Münih deplasmanda karşılaştığı İtalyan temsilcisi Lazio’yu 4-1 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Lazio ile Bayern Münih, Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan Münih, Robert Lewandowski ile 9. dakikada 1-0 öne geçti. Alman temsilcisi 21. dakikada Jamal Musiala ve 42. dakikada da Leroy Sane’nin golleri ile ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıya da golle başlayan Münih 47. dakikada Francesco Acerbi’nin kendi kalesine attığı golle 4-0 yaptı. Lazio 49. dakikada Joaquin Correa’nın golü ile skoru 4-1’e getirdi. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmayınca Bayern Münih, Lazio’yu 4-1 mağlup etti.
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