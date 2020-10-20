Bayern Münihli yıldız futbolcu koronaya yakalandı

Almanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Serge Gnabry koronavirüse yakalandı.

cumhuriyet.com.tr
20 Ekim 2020 Salı, 21:50
Bayern Münihli yıldız futbolcu koronaya yakalandı
Abone Ol google-news

Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Alman futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ve evde karantinaya alındığı kaydedildi.

Bu sezon ligde 4 maça çıkan Gnabry, 3 kez rakip fileleri havalandırdı.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler