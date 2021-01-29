Bayern Münih'te iki futbolcu koronavirüse yakalandı
Alman şampiyonu Bayern Münih'te iki futbolcu koronavirüse yakalandı.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih’te forma giyen Javi Martinez ve Leon Goretzka’nın yeni tip koronavirüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.
Bayern Münih Teknik Direktörü Hansi Flick , Bundesliga’nın 19. haftasında yarın Hoffenheim’e karşı oynanacak karşılaşma öncesinde Münih'te basın toplantısı düzenledi.
Flick, Martinez ve Goretzka’ya yapılan Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını belirterek iki oyuncunun karantinada olduklarını söyledi.
İki futbolcunun şimdilik forma giyemeyeceğini belirten Flick, yedek kaleci Alexander Nübel’in de dün antrenmanda ayak bileğinden sakatlandığı ve muhtemelen 3-4 hafta sahaya çıkmayacağını kaydetti.
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