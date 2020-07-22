Bayern Münih'te sürpriz ayrılık

Bayern Münih, iki sezondur takımda oynayan Alman basketbolcu Maodo Lo ile yollarını ayırdı.

İHA
22 Temmuz 2020 Çarşamba, 11:46
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Bayern Münih, iki sezondur takımda oynayan Alman basketbolcu Maodo Lo ile yollarını ayırdı.
Alman ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki basketbolcu Maodo Lo ile yolların ayırdığı duyuruldu. 2017-2018 sezonunda takıma katılan Alman basketbolcu, 2019-2020 sezonunda THY Euroleague’de 8.9 sayı, 3.3 asist ve 1.9 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.


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