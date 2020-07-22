Bayern Münih'te sürpriz ayrılık
Bayern Münih, iki sezondur takımda oynayan Alman basketbolcu Maodo Lo ile yollarını ayırdı.
Bayern Münih, iki sezondur takımda oynayan Alman basketbolcu Maodo Lo ile yollarını ayırdı.
Alman ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki basketbolcu Maodo Lo ile yolların ayırdığı duyuruldu. 2017-2018 sezonunda takıma katılan Alman basketbolcu, 2019-2020 sezonunda THY Euroleague’de 8.9 sayı, 3.3 asist ve 1.9 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.
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