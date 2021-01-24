'Bayraklı Şehir Hastanesi’nin yapıldığı bölgede tarihi kalıntılar mı var?'

24 Ocak 2021 Pazar, 10:35

İzmir’in Bayraklı ilçesinin Doğançay mahallesindeki moloz döküm alanında Korinth Dönemi’ne ait olduğu düşünülen bir sütun başlığı bulundu. Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatının molozlarının bu alana dökülmesinden dolayı, tarihi sütun başlığının hastane molozlarının içinden çıktığı yönünde değerlendirme yapıldı.

Mahalle muhtarının bilgilendirmesi üzerine polis ve müze müdürlüğü tarafından tutanak tutularak, 5 Ocak 2021 günü, Bayraklı Belediyesi’nin vinç desteğiyle, sütun başlığı bulunduğu yerden alınarak İzmir Arkeoloji Müzesi’ne teslim edildi.

ŞEHİR HASTANESİ YOL İNŞAATINDA MI BULUNDU?

İddiaya göre, şehir hastanesinin yol yapımı sırasında bir bölgede tarihi sütun başlıkları çıktı. Hafriyatı yapan şirket bu bölgeyi tamamen kapattı, şantiyenin o bölgesine kimse yaklaştırılmadı. Bu konunun araştırılıp araştırılmadığı hakkında ise bir bilgiye ulaşılamadı.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, konuyu TBMM gündemine taşıdı. CHP’li Bakan, moloz döküm alanında bulunan sütunun incelenip incelenmediğini, oraya nereden geldiğini, konuyla ilgili elde edilen bilgilerin veya öngörülerin neler olduğunu ve hafriyat şirketinin o bölgeyi kapatarak kimseyi yaklaştırmadığı iddialarını Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın nasıl açıkladığını sordu.

CHP’li Bakan Kültür ve Turizm Bakanı’na sordu:

– Moloz döküm alanında bulunarak, İzmir Arkeoloji Müzesi’ne teslim edilen sütun başlığı ile ilgili yapılan araştırmalar hangi aşamadadır? Bugüne kadar elde edilen bilgiler ve/veya öngörüler nelerdir?

– Moloz döküm alanında bulunan sütun başlığının nereden getirildiği tespit edilmiş midir? Bu konuda yürütülen çalışmalar kapsamında elde edilen bilgiler ve/veya öngörüler nelerdir?

– Bayraklı Şehir Hastanesi’nin yol yapımı sırasında o bölgede tarihi sütun başlıklarının çıktığı, hafriyatı yapan şirketin bu bölgeyi tamamen kapattığı ve şantiyenin o bölgesine kimsenin yaklaştırılmadığı iddialarına yönelik açıklamanız nedir?

– Bayraklı Şehir Hastanesi’nin yapıldığı bölgede inşaat sırasında tarihi kalınlar bulunmuş mudur? Bulunduysa bu kalıntılarla ilgili neler yapılmıştır? Bu kapsamda bölgeyle ilgili yapılan araştırma ve çalışmalar nelerdir?