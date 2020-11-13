Bayraklı ve Bornova’dan kaçış
Yaşanan deprem felaketinin ardından evleri hasar alan vatandaşlar daire arayışına girdi. İzmir Emlak Komisyoncuları Odası, "Bayraklı ve Bornova’da bir güvensizlik söz konusu. O bölgelerden bir kaçış var. Vatandaşın ve emlakçıların elindeki kiralık daireler kalmadı." dedi.
İzmir depreminde yıkımın yaşandığı Bayraklı ve Bornova ilçelerinde evleri hasar gören ya da deprem sonrası evlerine girmek istemeyen vatandaşlar, zemini daha sağlam bölgelere göç etmeye başladı.
Kentteki konut durumuna ilişkin sorularımızı yanıtlayan İzmir Emlak Komisyoncuları Odası (İZEKO) Başkanı Mesut Güleroğlu, emlakçıların elinde kiralık daire kalmadığını söyledi.
Güleroğlu, “Şu anda kiralık daire sıkıntısı yaşıyoruz. Vatandaşın ve emlakçıların elindeki kiralık daireler kalmadı. Depremden en çok etkilenen Bayraklı ve Bornova’da bir güvensizlik söz konusu. O nedenle o bölgelerden bir kaçış var. İzmir’de şehir dışına kaçış gibi bir etki yaşanmadı. Ancak özellikle Bornova bölgesinde çok katlı binalardan daha az katlı binalara geçiş var” dedi.
Eski yapılarda yaşayan yurttaşların deprem sonrası yeni yapıları daha çok tercih etmeye başladığını ifade eden Mesut Güleroğlu, “Konut satışlarında Çiğli’nin yüksek kesimleri, Buca bölgesi, Konak ve Karabağlar bölgesinde Hatay ve Yeşilyurt semtleri zemin bakımından güvenli yerler oldukları için tercih ediliyor. Bu bölgelerde konut ve kira fiyatlarında yüzde 5 civarında bir artış var” diye konuştu.
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