İzmir'de deprem konut alanında ağaç katliamı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem konutlarının yapılacağı rezerv alanda bulunan 10 ile 40 yaş arasındaki ağaçlarının kesilmesi tepkilere neden oldu.
Geçen yıl 30 Ekim'de İzmir'i vuran 6.9'luk depremin ardından oluşan yapı ihtiyacı üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Bayraklı ilçesinde belirlenen rezerv konut alanında bulunan ağaçlar, işçiler tarafından kesilmeye başlandı.
İzmir Şehir Hastanesi'nin yanı başında yer alan ormanlık alanda yaşları 10 ile 40 arasında değişen servi, dut ve okaliptus ağaçlarının kesilmesi tepkilere neden oldu. İşçiler, yaşanan ağaç katliamını görüntüleyen yurttaşa engel olmaya çalıştı.
Ağaç kesimini görüntüleyen yurttaşlar, "Biz ağaçların dikilmesine tanık olduk. 40 yıl önce bu ağaçlar Atatürk Ormanı oluşturmak için Orman Bölge Müdürlüğü tarafından dikildi. Yıllarca bakımı yapıldı, emek verildi. Konut yapacak onca alan varken neden burası tercih edilir, bu ağaçlara nasıl kıyılır anlamıyorum. Yetkililer buradaki durumu görsün ve bu kıyıma 'dur' desinler" sözleriyle tepki gösterdiler.
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