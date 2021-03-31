Bayraklı'da tepki çeken trafo inşaatının yeri değişecek

31 Mart 2021 Çarşamba, 13:29

TEİAŞ tarafından yapılan ve kamuoyunda tartışmalara neden olan Adalet Mahallesi'ndeki trafo yeri için yeni bir alan bulan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, vatandaşlara müjde vermeye hazırlanıyor. Bu kapsamda Başkan Sandal, İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, vatandaşlar adına Avukat Arif Ali Cangı, Tabipler Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası, İnşaat Mühendisleri Odası temsilcileri ve belediye bürokratlarıyla yeniden bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Sandal, "Adalet Mahallesi'nde yerleşim yerlerine çok yakın mesafede TEİAŞ tarafından inşasına başlanan trafo merkezini başka bir alana taşımakla ilgili yoğun mesai harcıyoruz. Trafonun taşınması için yeni bir alan bulduk ve Büyükşehir Belediyemiz gerekli incelemeleri yapıyor. Yakın zamanda vatandaşımızı bu trafo sorunundan kurtaracağız. İlgili firma ile de yaptığımız görüşmede yeni bir yer bulunması durumunda trafonun taşınmasıyla ilgili bir niyet oluştu. Biz meseleye insani boyutuyla bakıyoruz. Ortada toplumu ilgilendiren ve toplum sağlığını konu alan bir durum var. Hedefimiz, vatandaşlarımızın bir an önce bu sıkıntıdan kurtulmalarını sağlamak. Bu konuda da nasıl bir fedakarlık yapılması gerekiyorsa onu yapıyoruz. Her zaman vatandaşımızın yanında ve onlarla aynı tavırdayız" diye konuştu.

"TOPLUM SAĞLIĞI SÖZ KONUSU"

İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, “Burada önemli olan toplum sağlığını tehdit eden konunun varlığı, bu konuda odaların ne dediği ve alınan ortak karar. Vatandaşları rahatsız eden ve sağlıklarıyla ilgili sorun oluşturan konularda biz gerekeni yaparız. Çünkü burada sağlık riski var “dedi.

Tabipler Odası temsilcisi Dr. Tuğrul Şahbaz, “Elektromanyetik dalgalar insan sağlığı açısından uluslararası kanser araştırma ajansına göre şüpheli kanserojenler olarak kabul edilir. Bu durumla ilgili vatandaşa elektromanyetik radyasyonun zararları ve etkileriyle ilgili bir çalışma yapmalı ve anlatmalıyız. Sürecin bir parçası olarak bunu ele almalıyız” diye konuştu.

Çevreci Avukat Arif Ali Cangı ise sürdürdükleri süreçle ilgili şunları söyledi:

“Konuyla ilgili valilikle iletişim halindeyiz. Verdiğimiz dilekçelerden gelecek sonuca göre bir yol izlemek mümkün olabilecek. ÇED raporunun gerekliliği ile ilgili girişimlerimiz oldu. Yönetmelikte trafo merkezi altyapı başlığı altında geçiyor ancak burası resmi hizmet alanı olmasına rağmen trafo yapılıyor. Bununla ilgili de çalışmalarımız sürüyor."

"YÜKSEK FREKANSLAR RİSK YARATIR"

Toplantıya katılan meslek odası temsilcilerinden Elektrik Mühendisleri Odası Başkan Yardımcısı Avni Gürbüz, "Yüksek frekanslı hatlar olan yerlerde bu tür projelerin riskli olarak adlandırıldığını ancak günlük yaşamda kullanılan birçok teknolojik ürünün de tehlikeli olduğunu vurgulayarak, "Vatandaşlar çok haklı ve trafonun yerleşim yerlerinden uzak bir yere taşınması en uygun sonuç olacaktır" dedi.

Sürecin en başından doğru planlanması gerektiğini ifade eden Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helin İnay Kınay da "Bundan sonra yapılacak yerlerde de aynı sorunun yaşanmaması için tüm etkenler detaylarıyla ele alınıp bir yol belirlemekte fayda var. Kentin ihtiyaçlarının neler olduğu, nerelerde olabileceği, hangi koşullarda olabileceği, yer seçimleri gibi düzenlemelerin nasıl yapılması gerektiği en baştan planlanması gereken konular" diye konuştu.

Mimarlar Odası temsilcisi Merve Sarıçelik, Odalarla birlikte hareket ederek, ortak akılla sorunun çözümü için çalışacaklarını belirtti. Toplantıya katılmaktan ve çözümün bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Şehir Plancıları Odası temsilcisi Ezgi Dere ise kentin yapısının bozulmadan vatandaşın beklentilerinin karşılandığı bir çözümün bundan sonraki işler için de örnek teşkil edebileceğini söyledi.