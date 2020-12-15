Bayraklı'da yapılan kreşlere 'Ayda' ve 'Elif' isimleri verilecek
İzmir Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, depremde enkaz altından saatler sonra kurtarılan Ayda ve Elif bebeğin isimlerinin yeni açılacak kreşlere verilmesi talimatını verdi. Başkan Sandal, "Umudumuz yeşersin, çocuklarımız cumhuriyet ışığıyla büyüsün diye, yeni açacağımız kreşlere, enkazdan günler sonra kurtarılan yavrularımızın adını veriyoruz" dedi.
Bayraklı Belediyesi, 30 Ekim'de meydana gelen depremin simgeleri olan Ayda ve Elif bebeğin isimlerini ilçede yaşatmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda depremden 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazından kurtarılan 4 yaşındaki Ayda Gezgin ile Doğanlar Apartmanı enkazından 65'inci saatte yaralı olarak kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in isimleri Bayraklı'da yeni açılacak kreşlere verilecek.
”İMKANLARIMIZI SEFRBER ETMEYE HAZIRIZ”
İzmir Depremi'nin simgeleri haline gelen bebeklerin yeniden sağlıklarına kavuşarak, en iyi şartlarda yetişmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Çocuklarımız cumhuriyet ışığında büyüsün, başarılı bireyler olsun istiyoruz. Her çocuğumuzun sağlığı, eğitimi ve geleceği için tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız. Bu nedenle kreşlerimizin birinin adını Ayda Bebek, bir diğerinin adını da Elif Bebek koyuyoruz" dedi.
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