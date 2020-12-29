Bayraktar: Şimdi partinizin başındasınız, ateşin üstündeki kazan gibi

29 Aralık 2020 Salı, 12:07

Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar, sosyal medya hesabından oldukça dikkat çekecek bir paylaşımda bulundu.

AKP’den “mancınıkla atıldığını" belirten Bayraktar, isim vermeden "Siz ise; zekanız, eğitiminiz ve Babanız sayesinde Bizlere horozluk yaptınız" diye yazdı.

Bayraktar, mesajının devamında "Şimdi ise “Parti” nizin başındasınız. Tıpkı ateşin üstündeki kazan gibi. Hadi bakalım, Hadi!” ifadelerini kullandı.

İşte Bayraktar'In paylaşımı: