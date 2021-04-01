Bayraktar’ın filmine iki ödül birden

“Ezel”, “Karadayı”, “İçerde” ve “Babil” gibi dizilerle adını duyuran Uluç Bayraktar’ın ilk sinema filmi “9,75” Snowdance Film Festivali’nden en iyi film ve en iyi senaryo ödülleriyle döndü.

cumhuriyet.com.tr
01 Nisan 2021 Perşembe, 04:00
Bayraktar’ın filmine iki ödül birden
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“9,75”, festival yolculuğuna dünya galasını yaptığı Sao Paulo Uluslararası Film Festivali’nde başlamıştı. Geçen ay Bangladeş’te Dhaka Uluslararası Film Festivali’nde yarışan filmin başrol oyuncusu Nejat İşler “En İyi Oyuncu” ödülüne değer görülmüştü.

Mehmet Eroğlu’nun “9,75 Santimetrekare” adlı romanından uyarlanan “9,75”in oyuncu kadrosunda Nejat İşler, Funda Eryiğit, Berkay Ateş, Menderes Samancılar gibi isimler yer alıyor. “9,75”, geçmişi Kemalettin Tuğcu kitaplarına benzeyen yazar Ahmet’in Türkiye’nin doğusu ve batısı arasında kalmış hikâyesini anlatıyor.



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