Bayram namazı yasağı, hocaları birbirine düşürdü: "Sen ajan mısın? Provokatör müsün?”

23 Mayıs 2020 Cumartesi, 23:31

Alparslan Kuytul yönetimindeki Furkan Vakfı, Adana’da yasağa rağmen teravih namazı kılmak isteyen üyelerinin gözaltına alınmasını protesto etmiş, sokağa çıkma yasağını deleceğini söylemişti. Vakfın, 81 ildeki yasağı delerek yarın bayramlaşma programı yapacağını duyurması üzerine Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Kuytul ve vakfını sert sözlerle eleştirdi.

YASAĞA KARŞI ÇIKMIŞTI

15 Mayıs Cuma günü yayınlanan ‘Alparslan Kuytul Hocaefendi ile Ramazan Hasbihali’ isimli programda yaptığı konuşmada Kuytul, koronavirüs önlemleri kapsamında Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı getirilmesine de karşı çıkmıştı.

“CUMA GÜNÜ BAYRAMLAŞACAĞIM”

Yasağın İslam’a ve Müslümanlara ihanet olduğunu savunan Kuytul, “Eğer böyle bir şey yaparlarsa İslam düşmanlarının istediği yapılıyor, demektir. Bayram günü bayram yaptırmayacaklar. Bunun için yapılıyor, demektir” dedi. Kuytul 20 Mayıs’ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bayram kültürünü bitirmeye çalışanlara inat, Cuma günü akrabalarımla ve arkadaşlarımla bayramlaşacağım” demişiti.

CÜBBELİ AHMET’TEN KUYTUL’A SERT TEPKİ

Cübbeli Ahmet ise Youtube kanalından Kuytul’a, “Ya sen aklını peynirle mi yedin sen ajan mısın? Provokatör müsünüz ya?” diyerek eleştirdi.

Yasağa rağmen namaz kılınması yönündeki söylemleri sert bir dille eleştiren Ahmet Ünlü, “Bayram namazı neden yasak? Çünkü bizim iyiliğimiz için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretti yasak etti. Yok İçişleri Bakanlığı yasak etti yok Tayyip bey yasak etti…O çıkmış Kuytul mudur nedir ne biçim bir adam ya! İslama ihanettir dine hiyanettir diyor neymiş bayram namazımızı kıldırmıyorlar. Ya sen aklını peynirle mi yedin sen ajan mısın? Provokatör müsünüz ya?” dedi.

“MİLLETİ CAMİYE TOPLAYIP KORONA MI ETSİNLER”

Olası bir namazda yurttaşların camilerde koronavirüse yakalanacağının altını çizen Ünlü, Alparslan Kuytul’a yönelttiği eleştirileri şu sözlerle devam ettirdi:

“Milleti camide toplayıp korona mı yapsınlar orada. Bir kişinin iki kişinin ölümün sebep olursa katil mi olacaklar ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emrediyor yanaşmayın, bulunduğunuz yerden çıkmayın. Evinizde bulunun sebat edin. Sen ne yapmak istiyorsun ya? Bizde size ne dedik. Kardeşim açtık Youtube’dan kanal Allah herekse imkan vermiş. Otur evinde bayram namazımızı kılalım seccadelerde oturalım dualara amin diyelim. Zikirlerimizi çekelim ölmüşlerimize dualarımızı gönderelim. Ondan sonra evimizde sabah namazımızı kılalım bayram sabahı namazları var onları kılalım.”