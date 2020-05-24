Bayram sabahı dehşet: Arkadaşını bıçakladıktan sonra intihar etti
İstanbul'da 20 yaşındaki Birkan A., cezaevine girmesinden sorumlu tuttuğu arkadaşının evini bastı. Arkadaşını yaraladıktan sonra polisin geldiğini gören Birkan A. intihar etti.
Olay, Esenyurt’un Mehterçeşme Mahallesi’nde sabah 07.00 sıralarında meydana geldi. Cezaevinden bir süre önce çıktığı öğrenilen Birkan A., arkadaşı Kadir A.’nın evine gitti. Cezaevine girmesinden sorumlu tuttuğu 17 yaşındaki Kadir A.’yı bıçaklayan 20 yaşındaki Birkan A. daha sonra kendisini içeri kilitledi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerin gelen polisleri kapıda gören Birkan A. yanında getirdiği silahıyla intihar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Birkan A.’nın cansız bedenini Adli Tıp’a kaldırdı. Kadir A. ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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