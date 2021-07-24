Bayram tatili dönüşünde Kocaeli geçişinde trafik yoğun ve akıcı
Kurban Bayramı tatillerini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu sürüyor. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Kocaeli geçişinde trafiğin yoğun ve akıcı olduğu görüldü.
TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Kocaeli geçişlerinde sabah erken saatlerinden itibaren İstanbul istikametinde yoğunluk oluştu.
Ulaşımda aksamalar yaşanmazken, bayram trafiğine girmek istemeyen sürücüler ise Kuzey Marmara Otoyolu’nu tercih ediyor. Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde de akıcı bir trafik yaşanıyor.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin karayollarında denetimleri sürüyor. Kocaeli geçişinde her 10 kilometrede bir trafik ekibi, olası kazalara ve olumsuzluklara müdahalede bulunmak için hazır bekliyor.
Video Haberler
- Tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı
- Boşandıktan sonra halay çekip kutlama yaptı
- Hırsızın iş kazası güldürdü
- Yardım istediği polisin tabancasını alıp kaçmaya çalıştı
- 3 kişilik panelvandan 19 kişi çıktı
- İstanbul'un göbeğinde yılan paniği
- Canlı yayında yumruklu kavga! Bilincini yitirdi
- Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlanıyor
- Kesilmekten son anda kurtuldu, drone'den kaçamadı
- Sokak hayvanları boğulmaktan böyle kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
- Gülen'e onaylatıldı, yerini tespit etmekte zorlandık
- Erdoğan ne mesaj vermek istedi?
- Selin vurduğu Rize'de çay dağıtan Erdoğan'a tepki
- Tatlıses'e suikast girişimi! Sır mektup ortaya çıktı
- ORC anketinde Erdoğan'a iki kötü haber birden!
- Habertürk'ten Fahrettin Altun'a sert yanıt!
- Erdoğan’ın helikopteri zorunlu iniş yaptı
- Ünlü sanatçı evinde ölü bulundu
- Moderna aşısının 12-17 yaş grubuna uygulanmasına onay
- Türkiye'deki iPhone kullanıcılarına acil durum bildirimi