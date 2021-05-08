Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
RAMAZAN Bayramı'nda köprü ve otoyollardan geçiş ile Başkentray ve Marmaray seferleri ücretsiz olacak.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Ramazan Bayramı nedeniyle 12 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 07.00'ye kadar yap- işlet- devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.
Ayrıca 12 Mayıs saat 00.00'dan 16 Mayıs saat 24.00'e kadar Başkentray ve Marmaray seferleri de ücretsiz olacak.
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