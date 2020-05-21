Bayramda müziksiz kalmayın

21 Mayıs 2020 Perşembe, 07:55

POPSAV, COVID-19 pandemisi sürecinden en fazla olumsuz etkilenen sektörlerden biri olan müzik sektörüne ve bu dönemde zor günler geçiren sektörün gizli kahramanları; rodiler, ışıkçılar, tonmaisterler, dansçılar gibi düzenli maaşı ve sosyal güvencesi olmayan birçok kişiye destek olmak amacıyla düzenlediği online müzik etkinliğinde sanatçıları bir araya getiriyor.

24 – 25 - 26 Mayıs'ta 20:00 - 22:00 saatleri arasında YouTube Türkiye #EvdeKal ve NetD Müzik YouTube kanallarından canlı yayınlanacak olan festivale, aralarında Candan Erçetin, Zülfü Livaneli, Nazan Öncel, Erol Evgin, Nükhet Duru, Nilipek, Suzan Kardeş, Orhan Gencebay, Kerem Görsev, İlhan Şeşen, Emel Sayın gibi sevilen isimlerin de olduğu sanatçılar evlerinde çektikleri performans videolarıyla katılacaklar.

Müzikseverlerin ücretsiz olarak izleyeceği etkinliğe sponsor olarak destek olan kurumlardan elde edilecek gelir ihtiyaç sahibi olan müzisyenlere aktarılacak.

KONSERE KATILAN SANATÇILAR

Ahmet Ali Arslan

Ahmet Özhan

Atilla Atasoy

Bilal Sonses

Beigen Bengü

Birkan Nasuhoğlu

Bora Öztoprak

Buray

Candan Erçetin,

Coşkun Demir

Deniz Seki

Derya Uluğ

Ece Seçkin

Eda-Metin Özülkü

Edis

Ekin Beril

Emel Sayın

Emre Altuğ

Erdal Çelik

Erim Özşen

Erol Evgin

Ersan Erdura

Ersay Üner

Fatih Ahıskalı

Ferda Anıl Yarkın

Ferhat Göçer

Ferman Akgül

Genco Arı

Gökhan Türkmen

Grup Gündoğarken

Gülden

Güliz Ayla

Güzin & Baha

Irmak Arıcı

İlhan Şeşen

İrem Derici

İskender Doğan

Jale

Kaan Sekban

Kerem Görsev

Koray Avcı

Murat Dalkılıç

Murat Evgin

Mustafa Ceceli

Nahide Babashlı

Nazan Öncel

Nil Burak

Nilipek

Nükhet Duru

Orhan Gencebay

Oya & Bora

Ömür Gedik & RAH

Reyhan Karaca

Selin Sümbültepe

Serdar Ortaç

Sertab Erener

Sibel Alaş

Suzan Kardeş

Şevval Sam & Sarp Maden

Tual

Tuğba Yurt

Ümit Sayın

Yeşim Salkım

Yonca Evcimik

Zeliha Sunal

Zeynep Doruk

Ziynet Sali

Zülfü Livaneli