Bayramda müziksiz kalmayın
POPSAV’dan 70 sanatçının katıldığı #EvdeKal konserleri bayram boyunca canlı olarak evlerinize geliyor.
POPSAV, COVID-19 pandemisi sürecinden en fazla olumsuz etkilenen sektörlerden biri olan müzik sektörüne ve bu dönemde zor günler geçiren sektörün gizli kahramanları; rodiler, ışıkçılar, tonmaisterler, dansçılar gibi düzenli maaşı ve sosyal güvencesi olmayan birçok kişiye destek olmak amacıyla düzenlediği online müzik etkinliğinde sanatçıları bir araya getiriyor.
24 – 25 - 26 Mayıs'ta 20:00 - 22:00 saatleri arasında YouTube Türkiye #EvdeKal ve NetD Müzik YouTube kanallarından canlı yayınlanacak olan festivale, aralarında Candan Erçetin, Zülfü Livaneli, Nazan Öncel, Erol Evgin, Nükhet Duru, Nilipek, Suzan Kardeş, Orhan Gencebay, Kerem Görsev, İlhan Şeşen, Emel Sayın gibi sevilen isimlerin de olduğu sanatçılar evlerinde çektikleri performans videolarıyla katılacaklar.
Müzikseverlerin ücretsiz olarak izleyeceği etkinliğe sponsor olarak destek olan kurumlardan elde edilecek gelir ihtiyaç sahibi olan müzisyenlere aktarılacak.
KONSERE KATILAN SANATÇILAR
Ahmet Ali Arslan
Ahmet Özhan
Atilla Atasoy
Bilal Sonses
Beigen Bengü
Birkan Nasuhoğlu
Bora Öztoprak
Buray
Candan Erçetin,
Coşkun Demir
Deniz Seki
Derya Uluğ
Ece Seçkin
Eda-Metin Özülkü
Edis
Ekin Beril
Emel Sayın
Emre Altuğ
Erdal Çelik
Erim Özşen
Erol Evgin
Ersan Erdura
Ersay Üner
Fatih Ahıskalı
Ferda Anıl Yarkın
Ferhat Göçer
Ferman Akgül
Genco Arı
Gökhan Türkmen
Grup Gündoğarken
Gülden
Güliz Ayla
Güzin & Baha
Irmak Arıcı
İlhan Şeşen
İrem Derici
İskender Doğan
Jale
Kaan Sekban
Kerem Görsev
Koray Avcı
Murat Dalkılıç
Murat Evgin
Mustafa Ceceli
Nahide Babashlı
Nazan Öncel
Nil Burak
Nilipek
Nükhet Duru
Orhan Gencebay
Oya & Bora
Ömür Gedik & RAH
Reyhan Karaca
Selin Sümbültepe
Serdar Ortaç
Sertab Erener
Sibel Alaş
Suzan Kardeş
Şevval Sam & Sarp Maden
Tual
Tuğba Yurt
Ümit Sayın
Yeşim Salkım
Yonca Evcimik
Zeliha Sunal
Zeynep Doruk
Ziynet Sali
Zülfü Livaneli
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